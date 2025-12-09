Rzeczpospolita

Zuzanna Dąbrowska: Jarosław Kaczyński chce przyszponcić z młodzieżą

Prezes PiS usiłuje iść z duchem czasu i w tym celu zapowiada zintensyfikowanie partyjnych kontaktów z młodymi, głównie ze studentami. Podobno doradzili mu tak pan Patryk Jaki z panem Tobiaszem Bocheńskim. Rozmowa ma dotyczyć wolności, więc sukces murowany.

Publikacja: 09.12.2025 18:27

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

Foto: PAP/Adam Warżawa

Zuzanna Dąbrowska

Jarosław Kaczyński zapowiedział „akcję młodzież”, w tym samym dniu, kiedy ogłoszono wynik plebiscytu na młodzieżowe słowo roku, którym okazało się „szponcić”. Szkoda, że prezes PiS nie znał tego wyniku przed swoją konferencją, bo mógłby słówka użyć i jakoś się w oczach młodych zasłużyć. Bo też pasuje jak ulał. Oznacza bowiem mniej więcej „kombinować” zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie.

Ma jednak wiele form, które posiadają odmienne znaczenia – np. przyszponcić czy zaszponcić. I dlatego trudno znaleźć lepsze wyrażenia dla trochę niejasnych planów prezesa. – W związku z tym rozpoczynamy taką akcję. Zwróciliśmy się do wielu już szkół wyższych o to, żeby ta akcja mogła być przeprowadzona, a chodzi o rzecz prostą i związaną z samą istotą uniwersytetu, uniwersytet powinien być sferą wolności, różnie to dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale i na świecie bywa, bardzo różnie, ale my chcemy jednak, żeby w Polsce tak właśnie było – zapowiadał lider PiS.

Co ta partia i jej politycy mają do „sfer wolności”? Co chcą powiedzieć młodym ludziom na ten temat? Że były minister Przemysław Czarnek obroni uniwersytety przed nacjonalizmem? Przypadkami mobbingu czy molestowania, interwencji policji, zamianą akademików w prywatne hotele? Ja wiem, że zapewne można liczyć na to, że obecne dwudziestolatki nie pamiętają zbyt dobrze protestów Strajku Kobiet, wyrzucania organizacji pozarządowych ze szkół, zażartej walki ze środowiskami LGBTQ i innych wolnościowych osiągnięć rządu PiS, ale potoczna wiedza na temat przechodzi przecież z pokolenia na pokolenie nad piwem w barze „Student”. Dlatego młodzież na PiS nie głosuje.

Prezes zresztą świadom jest trudności. – Być może, że wielu studentów ma też inne poglądy, niż my, ale chcemy z nimi rozmawiać, chcemy rozmawiać przede wszystkim z tymi najbardziej aktywnymi, tymi z kół naukowych, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich – mówił i zapewniał, że „ta inicjatywa została już podjęta”, a listy zostały wysłane.

No i zobaczymy, kto komu teraz mocniej przyszponci.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński Patryk Jaki Tobiasz Bocheński
