" To protest przeciwko zabijaniu kobiet na porodówkach. Przeciw torturom. Przeciw uporczywemu podtrzymywaniu niechcianych i niebezpiecznych ciąż i zmuszaniu do rodzenia. Przeciw zakazowi aborcji. Przeciw zbrodniczym rządom PiS i cynizmowi lekarzy. Przeciw odbieraniu nam prawa do życia, zdrowia i wolności" - pisze na swoim facebookowym profilu Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Kotula: Znieść klauzulę sumienia

Posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula zapowiedziała w "Kropce nad i" złożenie w Sejmie projektu ustawy o likwidacji klauzuli sumienia. Zwróciła uwagę, że w nowotarskim szpitalu, w którym zmarła 33-letnia Dorota, nie przeprowadzono ani jednej legalnej aborcji od 2015 roku. W marcu 2019 roku do szpitala trafiły relikwie Jana Pawła II, przekazane przez kardynała Stanisława Dziwisza.

"Ani jednej więcej!". Protest w Warszawie, 14 czerwca Fotorzepa, Alicja Podskoczy

Katarzyna Kotula i Barbara Nowacka komentowały także słowa prezesa Kaczyńskiego o "urojonej rzeczywistości".



- Dziś prezes PiS ma czelność mówić, że ta sytuacja jest urojona, przecież to na jego polityczne polecenie TK wydał wyrok na kobiety - mówiła Kotula.



- Jarosław Kaczyński nie zna kobiet, nie chce znać i nimi gardzi, nie chce słyszeć o prawach kobiet - podsumowała Nowacka.