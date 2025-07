Czytaj więcej Kraj Rząd zmienił sobie godło państwowe Premier, ministrowie i podległe im resorty będą używać innego orła niż reszta obywateli. Od tego...

Czy w końcu wyjdziemy z tego galimatiasu? „Zespół ekspercki będzie pracować nad istniejącym projektem ustawy, analizując wszystkie zapisy i zgłoszone uwagi, aby wypracować ostateczny kształt ustawy” – pisze nam rzecznik ministerstwa.

Projekt został poddany konsultacjom społecznym i środowiskowym. Zgłoszono szereg zapytań i opinii, głównie natury naukowej, ale także społecznej, politycznej czy finansowej, które wymagają bardziej szczegółowego omówienia w środowisku eksperckim. rzecznik MKiDN Piotr Jędrzejowski

Prof. Marek Adamczewski z Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor monografii „Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015)”, mówi „Rzeczpospolitej”, że to nie pierwsze podobne podejście do zmian w ustawie. – Powołanie obecnego zespołu przywodzi na myśl podobną inicjatywę, którą przed laty na polecenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego realizowała Jolanta Szymanek-Deresz, szefowa jego kancelarii. W marcu 2004 roku powstał zespół do opracowania projektu ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej, złożony wyłącznie z badaczy i znawców różnych zagadnień polskiej heraldyki państwowej. Wspierali ich legislatorzy z Kancelarii Prezydenta. Przygotowany został wtedy projekt ustawy dobry w zakresie treści i formy – przypomina.

Zauważa jednak, że zbiegło się to z końcem kadencji prezydenta Kwaśniewskiego, więc projekt trafił do szuflady. – To, jaką treść uzyska teraz projekt ustawy, zależy głównie od nominacji do zespołu – przypuszcza profesor.