– Nie ma co się łudzić, że obywatele będą regularnie i masowo odwiedzać stronę rejestru – mówi Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. – Ale chodzi o to, by w każdej chwili, z każdego powodu mogli to zrobić. Sama świadomość, że każdy widzi wydatki, powoduje że urzędy patrzą na nie bardziej racjonalnie, a to, że te sumiennie je prezentują, zwiększa zaufanie obywateli do państwa – dodaje. Ekspert wskazuje też, że choć ekonomika pracy urzędu przemawia za wprowadzeniem jakiegoś limitu umów publikowanych w CRU, to limit 500 zł jest znacznie odpowiedniejszy niż 10 tys. zł.

Limit 10 tys. zł – ile umów znajdzie się poza Centralnym Rejestrem?

Organizacje zajmujące się jawnością biją na alarm, że może to zniweczyć całą ideę CRU jako narzędzia zwiększającego transparentność wydatków publicznych. Podniesienie limitu sprawi bowiem, że przeważająca większość wydatków, zwłaszcza samorządowych, nie znajdzie się w rejestrze. Według badań Instytutu Finansów Publicznych może być to nawet 80 proc. Przy czym w Oleśnicy byłoby to 84 proc., w gminie Grodzic 62 proc., w Szczecinie 67 proc., a w Chorzowie 69 proc. Z kolei analiza Watchdog Polska przeprowadzona na próbie ok. 400 gmin wskazała, że 70 proc. umów znajdzie się poza rejestrem. To o tyle ważne – znów według IFP – że średnio 1/3 wydatków publicznych przypada na samorząd terytorialny. W mieszkalnictwie jest to aż 80 proc., w edukacji – 75 proc., a w ochronie środowiska – 67 proc.

Jednak Ministerstwo Finansów (które pilotuje projekt), w odpowiedzi na interpelacje w tej sprawie wskazało, że nie chodzi tylko o liczbę umów, ale też ich wartość. A ta jest znacznie większa w przypadku sumy kontraktów powyżej 10 tys. zł oraz tych poniżej tej kwoty. Kwestionuje też zasadność próby przyjętej przez Watchdog, gdyż zbadano tylko 400 z 60 tys. gmin w kraju. Resort przywołuje też dane z własnej analizy, zgodnie z którą 64 proc. uczestników konferencji w sprawie CRU uważa próg za odpowiedni, 27 proc. za zbyt niski, a tylko 9 proc. za zbyt wysoki.

„W pierwszym etapie funkcjonowania tego systemu warto dać kierownikom jednostek sektora finansów publicznych swobodę decyzji w tym zakresie, aby mogli w efektywny sposób przygotować swoje jednostki do realizacji obowiązku, a następnie go realizować, przyczyniając się tym samym do zwiększania jawności informacji o celach wydatkowania środków publicznych.” – czytamy w odpowiedzi na interpelacje.