– Dlatego progi, i to na wysokim poziomie 10 tys., wydają się dobrym rozwiązaniem. Dobrym pomysłem jest też anonimizacja danych. Albo ograniczenie kręgu osób, które mają dostęp do danych z rejestru. Jeśli chodzi o przejrzystość i ściganie nadużyć, to zapewnijmy dostęp policji i organom kontroli, ale nie każdemu w internecie – dodaje.

I wskazuje, że przepisy te należałoby wprowadzać stopniowo, monitorując ich działanie i ewentualnie systematycznie rozszerzając zakres umów objętych rejestrem.

– Nie jesteśmy gotowi na to, by wszystkie nasze dochody były publicznie znane. Co prawda tak jest w wielu krajach europejskich, choć one dochodziły do tego przez długi czas. Bo to też kwestia bezpieczeństwa osób fizycznych zatrudnionych w sektorze publicznych. Nie dojrzeliśmy do tego, by sąsiad wiedział o sąsiedzie, na jaką kwotę podpisał umowę cywilnoprawną. – mówi Marek Wójcik.