Szymon Osowski nie wierzy też, by po wprowadzeniu rejestru w takim ograniczonym zakresie udało się go w następnych latach rozszerzyć.

Sieć Obywatelska Watchdog: Dolny limit umów powinien wynosić 2–3 tys. zł

– O ile można się zgodzić, że początkowo proponowana kwota 500 zł była za niska, o tyle przeskok na 10 tys. zł jest niezrozumiały. Rozsądny byłby limit rzędu 2–3 tys. zł. Przy 10 tys. z rejestru dowiemy się właściwie tylko o dużych umowach inwestycyjnych. A wszystkie umowy zlecenia, o dzieło i inne formy, w jakich pieniądze mogą wypływać, pozostaną poza nim. Po to właśnie była walka o wprowadzenie rejestru, żeby to ograniczyć – akcentuje.

Prezes Watchdoga wskazuje, że lepsze byłoby nawet poczekanie jeszcze kolejny rok, aby przygotować system do większej liczby umów.

– Jeśli Krajowa Administracja Skarbowa zbiera wszystkie dane z kas fiskalnych, to jesteśmy też w stanie zbierać dane o umowach. Tym bardziej że te informacje i tak są w urzędach gromadzone. Nie wymagałoby to wielkiej zmiany systemów informatycznych. My też rozmawiamy z gminami i wiele z nich mówi, że to kwestia dodania jednej wtyczki do istniejącego systemu – zaznacza.

Związek Powiatów Polskich o projekcie wzmacniającym jawność wydatków: limit nie powinien być ustalany w formie sztywnej kwoty

Grzegorz Kubalski, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich, podkreśla, że nie sposób publikować w rejestrze wszystkich umów. Czasem bowiem koszt pracy wymaganej do wpisania umowy do rejestru będzie wyższy niż wartość takiej umowy. Jako przykład podaje tu zakup przez pracownika działu PR gminy gazety z artykułem na jej temat. Jakieś kryterium trzeba więc w tym wypadku przyjąć.