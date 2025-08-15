Adam Sulikowski, konstytucjonalista: Praworządność to już tylko ideologiczny totem

Dlaczego nie utyskuje pan na populizm, jak przystało na profesora prawa?

Zacznijmy może od definicji. Terminem ,,populizm” określa się ruchy polityczne, które, odwołując się do woli ludu, krytykują dotychczasowe elity. Krytyka liberalnych elit, na której wypłynęli m.in. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, partia Fidesz czy u nas Zjednoczona Prawica, stanowi odpowiedź na pewne ekscesy ideologii liberalnej.