Z tego artykułu dowiesz się: Jakie mogą być konsekwencje planowanego strajku dla podróży do Hiszpanii?

Co zawiera oświadczenie Ryanaira na temat wpływu strajku na ich operacje lotnicze?

Jakie są przyczyny strajku pracowników Azul Handling i jakie mają żądania?

Jakie lotniska w Hiszpanii będą objęte strajkiem i jakie polskie miasta są z nimi połączone?

Jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku zakłóceń lotów spowodowanych strajkiem?

Jakie kroki powinni podjąć pasażerowie, aby ubiegać się o odszkodowanie?

Strajk pracowników firmy Ryanair, który może potrwać nawet aż do końca roku, obejmie dwanaście hiszpańskich lotnisk. Oznacza to, że samoloty, które latają do Hiszpanii m.in. z Warszawy i Krakowa, mogą mieć problem z poderwaniem się z polskich lotnisk. Sugestiom o możliwych zakłóceniach zaprzecza jednak sam Ryanair.

„Ryanair nie przewiduje żadnych zakłóceń w swoich operacjach w związku ze strajkami zewnętrznych podmiotów świadczących usługi handlingowe w Hiszpanii” – czytamy w komunikacie firmy, przesłanym redakcji rp.pl.

Kiedy rozpocznie się strajk i jak długo potrwa?