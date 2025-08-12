Aktualizacja: 12.08.2025 16:10 Publikacja: 12.08.2025 11:03
Szykuje się strajk pracowników Ryanair. Będą utrudnienia w lotach do Hiszpanii?
Foto: Adobe Stock
Strajk pracowników firmy Ryanair, który może potrwać nawet aż do końca roku, obejmie dwanaście hiszpańskich lotnisk. Oznacza to, że samoloty, które latają do Hiszpanii m.in. z Warszawy i Krakowa, mogą mieć problem z poderwaniem się z polskich lotnisk. Sugestiom o możliwych zakłóceniach zaprzecza jednak sam Ryanair.
„Ryanair nie przewiduje żadnych zakłóceń w swoich operacjach w związku ze strajkami zewnętrznych podmiotów świadczących usługi handlingowe w Hiszpanii” – czytamy w komunikacie firmy, przesłanym redakcji rp.pl.
Kiedy rozpocznie się strajk i jak długo potrwa?
Czytaj więcej
Francuskie urzędy lotnicze zaapelowały do linii lotniczych o odwołanie części lotów z powodu stra...
Strajk pracowników spółki Azul Handling – odpowiedzialnej za obsługę lotów Ryanaira na terenie Hiszpanii – rozpocznie się 15 sierpnia 2025 roku. Pracownicy protestują przeciwko warunkom pracy w spółce: mowa m.in. o niestabilnych umowach, łamaniu układów zbiorowych pracy, przymusowym kierowaniu na nadgodziny i dyscyplinarnych nadużyciach. Ich żądania to zniesienie kar dyscyplinarnych i przystąpienie do negocjacji przez Ryanaira.
Strajk – którego początek celowo wyznaczony został na pierwszy dzień długiego sierpniowego weekendu, kiedy obłożenie lotnisk jest bardzo duże – potrwa najpierw do 17 sierpnia. Jeżeli nie dojdzie wówczas do porozumienia z firmą, strajk będzie kontynuowany: hiszpańscy pracownicy Ryanaira nie będą pracować w każdą środę, piątek, sobotę i niedzielę, co tydzień aż do końca roku 2025.
Poniżej lista hiszpańskich lotnisk, które obejmie zbliżający się strajk:
Jak twierdzi Ryanair, strajki na wskazanych wyżej lotniskach nie zakłócą jednak realizacji lotów.
Czytaj więcej
Od sezonu letniego, czyli od początku kwietnia Ryanair zlikwiduje swoja bazę w Billund, skąd o kr...
Polskie miasta, których lotniska obsługują loty do wskazanych wyżej miast, to:
– Ten strajk może mieć poważny wpływ na tysiące lotów. Podróżni muszą znać swoje prawa. Strajk u podwykonawcy, nawet jeśli chodzi o podmiot taki jak Azul Handling, nie jest automatycznie uznawany za nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu prawa unijnego – komentuje Anton Radchenko, prezes AirAdvisor, prawnik specjalizujący się w prawie lotniczym.
Jak zaznacza, fakt, że Azul Handling nie jest w całości własnością Ryanaira, nie zawsze zwalnia linię lotniczą z odpowiedzialności. Dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, że w pewnych przypadkach Ryanair może być zobowiązany do tego, by wypłacić pasażerom odszkodowania.
Na co może więc liczyć pasażer, którego lot został zakłócony? Możliwości jest kilka:
Czytaj więcej
Strajk fińskiej organizacji związkowej Ilmailualan Unioni (IAU) po raz kolejny zmusiły Finnaira d...
– Zbyt często pasażerowie rezygnują z prawa do odszkodowania, błędnie sądząc, że każda forma strajku je wyklucza. To nieprawda. Każdy przypadek powinien być indywidualnie przeanalizowany – stwierdza Radchenko. – Zachęcamy podróżnych do uważnego śledzenia powiadomień od linii lotniczej, przechowywania wszystkich dowodów zakłócenia, czyli dokumentów podróży, korespondencji, rzeczywistych godzin odlotu czy przylotu oraz złożenia wniosku o odszkodowanie, jeśli spełnione są odpowiednie warunki.
Artykuł powstał na bazie informacji i komentarzy przekazanych przez firmę AirAdvisor.
Czytaj więcej
Na urlopie wiele sytuacji może nas zaskoczyć albo zawieść nasze oczekiwania. Samolot może się opó...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czy rząd może publikować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, czy powinien to robić to sam TK? - to sedno pytania p...
W Polsce mamy ponad 10 tysięcy jezior oraz tysiące kilometrów rzek, z czego znaczna część otoczona jest działkam...
Powód nie będzie musiał spłacać rat od momentu doręczenia bankowi pozwu. Paradoksalnie może to osłabić pozycję k...
Prokuratura Europejska (EPPO) jest właściwa w sprawach postępowań w sprawach przestępstw przeciwko interesom fin...
Opłaty za obowiązkowe badania techniczne samochodów pójdą w górę od września. Wiceminister infrastruktury Stanis...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas