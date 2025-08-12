– To bardzo ważne, bo pokazuje, że w ciągu roku udało nam się przekonać potencjalnych kandydatów, że egzamin – od lat cieszący się opinią trudnego i prawie niezdawalnego – można zdać. Przełamaliśmy tę barierę niemożności i pokazaliśmy, że KSAP nie ma interesu w tym, żeby zdającym się nie powiodło – komentuje Małgorzata Bywanis-Jodlińska, dyrektorka organizującej egzamin Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Reklama Reklama

Zdaniem szefowej KSAP wyniki można uznać za satysfakcjonujące zwłaszcza w porównaniu do tych z roku ubiegłego, kiedy powiodło się jedynie jednej czwartej kandydatów. Tym razem było ich więcej – w sumie, a pozytywną notę otrzymało 468 z nich. To przełożyło się z kolei na 46,6 proc. zdawalności i pozwoli na całkowite niemal wypełnienie limitu mianowań w służbie cywilnej (warto pamiętać, że taki glejt uzyskać można też wybierając drugą ścieżkę i kończąc KSAP). Kim byli zdający? W większości to pracownicy ministerstw, głównie finansów oraz funduszy i polityki regionalnej, Kancelarii Premiera, a także administracji skarbowej.

Egzamin na „urzędnika mianowanego” nie do zdania? Popłoch budzą pytania przygotowane przez towarzystwo psychologiczne

Celem całej procedury jest profesjonalizacja służby cywilnej. Aby zdać, trzeba było sprawdzić się zarówno w egzaminie umiejętności, jak i teście wiedzy. Za przygotowanie pierwszego z nich odpowiada Polskie Towarzystwo Psychologiczne – 60 wybranych przez nie pytań to wędrówka przez sylogizmy, analogie werbalne czy proste zadania matematyczne. Na jego rozwiązanie jest tylko godzina, a w toku normalizacji – na co pozwala jego specyfika – można stracić jeszcze dodatkowe punkty i ostatecznie go nie zdać.

Dyrektorka KSAP podkreśla, że w teście wiedzy w tym roku skupiono się zaś głównie na kwestiach, z którymi urzędnicy realnie stykają się w swojej codziennej pracy: prawie, administracji i finansach; w stopniu mniejszym na polityce międzynarodowej, bo to domena szczebla centralnego. – Jako KSAP daliśmy też wytyczne, aby pytania formułowane były przy użyciu prostego języka, aby sprawdzały rozumienie danego zjawiska i sposobu funkcjonowania instytucji, a nie głównie wiedzę na temat dosłownego brzmienia przepisów – zaznacza Małgorzata Bywanis-Jodlińska.