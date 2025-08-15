Rzeczpospolita

Jakub Ekier: My pod młotek

6 sierpnia słuchaliśmy licytacji o władzę. Dwaj politycy chcieli przebić konkurentów wielkimi słowami. A podobnie dzieje się nie od dziś.

Publikacja: 15.08.2025 14:20

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: PAP/Marcin Gadomski

Jakub Ekier

W tamtą środę prezydent elekt szykował się już do złożenia przysięgi w Sejmie, kiedy w mediach społecznościowych lider głównej partii rządzącej przemówił do rozczarowanych wyborem głowy państwa. Dał do zrozumienia, że nie zwyciężyły „uczciwość, dobro i miłość”. Czytaj: dziesięć z hakiem milionów współrodaków, nazwanych przez niego „solą tej ziemi”, opowiedziało się za miłością i wartościami; drugie dziesięć z większym hakiem zagłosowało przeciw. Lider zapomniał, że co najmniej ci od „niemiłości” woleliby usłyszeć co innego, skoro jest premierem kraju. Zapomniał też, że kiedyś on i jego stronnicy mówili innym językiem.

