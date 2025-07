System szkolenia egzaminatorów nie zdaje egzaminu

Jeszcze bardziej szokująca jest informacja o wynikach ćwiczenia dla egzaminatorów OKE w Poznaniu w ramach szkolenia dotyczącego stosowania zasad oceniania. Dzień przed sprawdzaniem prac, na zakończenie szkolenia, jego uczestnicy oceniali przykładowe rozwiązania zadań. Okazało się, że mieli trudności z prawidłowym stosowaniem reguł oceniania zadań z arkuszy maturalnych. Oznacza to, że prace maturalne oceniali ludzi, którzy nie do końca umieli to robić. Mimo to zawarto z nimi umowy określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia (egzaminatorzy nie są pracownikami okręgowych komisji egzaminacyjnych w rozumieniu Kodeksu pracy).

„Na przykład w 2023 roku w dwóch zadaniach z biologii, będących elementem szkolenia, rozwiązania zostały błędnie ocenione przez 59 proc. i 56 proc. egzaminatorów. Rok później największe rozbieżności punktacji z oceną wzorcową miały miejsce w ocenie zadania z wiedzy o społeczeństwie – 26 proc. i z języka angielskiego – 24 proc. Należy podkreślić, że już kolejnego dnia egzaminatorzy ci przystępowali do sprawdzania prac maturalnych według tych samych zasad oceniania” – czytamy w raporcie NIK.

Ponowna ocena arkuszy maturalnych i nadal błędy

W latach 2021–2024, w ramach bieżącego monitorowania jakości oceniania, co dziesiąty arkusz egzaminacyjny był ponownie sprawdzany podczas pracy egzaminatorów (w przypadku stwierdzenia błędu zmieniano wynik egzaminu). W każdym zespole wyznaczano egzaminatora-weryfikatora. Do jego zadań należało sprawdzenie i ocena prac wskazanych przez przewodniczącego zespołu egzaminatorów, które zostały już wcześniej sprawdzone i ocenione. Mechanizm ten w teorii miał zapewnić zidentyfikowanie i skorygowanie błędnych ocen jeszcze przed ogłoszeniem wyników. W praktyce nie wpłynęło to na zmniejszenie skali nieprawidłowo ocenionych prac, co ujawniła dopiero weryfikacja dokonana na wniosek maturzystów.

W OKE w Poznaniu w wyniku weryfikacji co dziesiątej pracy ocenionej przez egzaminatora stwierdzono błędy w ocenie skutkujące koniecznością korekty wyniku egzaminu z biologii nawet w 54 proc. sprawdzanych ponownie prac – z geografii w 27 proc. a z chemii w 26 proc..

Co czwarta praca maturalna w Polsce była nieprawidłowo oceniona

W latach 2021-2024 (dane za 2024 r. obejmują okres od stycznia do listopada) prawie dwukrotnie wzrosła liczba wniosków o wgląd do pracy maturalnej (z 32 tys. do 53 tys.) oraz wniosków o weryfikację sumy punktów (z 9 tys. do 16 tys.). W tym okresie liczba zdających egzamin zmniejszyła się z 360 do 308 tys. osób. Z raportu NIK wynika jednak, że warto żądać weryfikacji swojej matury.