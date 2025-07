Jacek Dobrzyński: Kolumbijczyk, który podpalił składy budowlane w Polsce, w Czechach wywołał pożar zajezdni autobusowej

Na konferencji prasowej Jacek Dobrzyński zaznaczył, że podejrzany Kolumbijczyk przyleciał do Madrytu, a później trafił do Polski. Dodał, że 27-latek był szkolony przez osobę powiązaną z rosyjskimi służbami specjalnymi. - Uczono go, jak przygotowywać materiały zapalne, koktajle Mołotowa, jak dokumentować podpalenia - mówił rzecznik. Podkreślił, że w przypadku obu pożarów wywołanych przez podejrzanego strażacy szybko zareagowali, co zminimalizowało zagrożenie.

Dobrzyński mówił, że Kolumbijczyk dokumentował swoje działania i przesłał materiały do rosyjskich mediów, które następnie zajmowały się dezinformacją - podawały nieprawdziwą informację, jakoby w Radomiu nie doszło do pożaru składu budowlanego, lecz centrum logistycznego, w którym rzekomo miał być sprzęt wojskowy, czekający na transport na Ukrainę w ramach pomocy sojuszniczej.

Rzecznik ministra podkreślił wagę współpracy służb i wymiarów sprawiedliwości czterech państw, Polski, Litwy, Rumunii i Czech. Wskazał, że podejrzany Kolumbijczyk odbywa karę 8 lat więzienia w Czechach - został skazany za podpalenie zajezdni autobusowej w Pradze oraz przygotowywanie podpalenia centrum handlowego. Za podpalenia na terenie Polski mężczyzna odpowie przed polskim sądem - podał Dobrzyński.