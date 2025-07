Tomasz Siemoniak podaje dane o przestępstwach imigrantów. „Gdzie był wtedy PiS?”

„Gdzie byli wtedy działacze PiS? Demonstrowali? Ostrzegali? Nic z tych rzeczy. Na masową skalę wydawali polskie wizy w procederze, którego korupcyjny charakter podejrzewa prokuratura (9 osób ma zarzuty w tym były wiceminister rządu PiS). Obłuda bez granic!” - stwierdził we wpisie Tomasz Siemoniak.

W sobotę w 80 miastach Polski, m. in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Białymstoku i Lublinie odbywają się pikiety Konfederacji pod hasłem „Stop imigracji!”, które – według organizatorów – mają być „wyrazem sprzeciwu wobec polityki migracyjnej obecnego i poprzedniego rządu”. Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo wyjaśniał, że jego ugrupowanie nie chce straszyć, a przestrzegać przed popełnieniem błędu Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, gdzie migranci z krajów pozaeuropejskich odpowiadają – jak ocenił – „za znaczny wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym, kradzieży, rozbojów czy zabójstw”.

Tomasz Siemoniak podaje „ważne dane o rządach PiS”

W odpowiedzi Tomasz Siemoniak , szef MSWiA przytoczył statystki dotyczące zabójstw i zgwałceń, do których doszło w Polsce w minionych 15 latach. „Ważne dane o rządach PiS. Najwięcej zabójstw (w okresie 2010-2025), o które byli podejrzani cudzoziemcy było w 2021” - napisał. We wskazanym przez Siemoniaka roku doszło do 634 zabójstw, a podejrzanych o ten czyn cudzoziemców było 43.