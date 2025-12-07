Akty dywersji na kolei. Jest wniosek o wydanie czerwonej noty Interpolu wobec podejrzanych

RMF FM podaje, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało przygotowany przez prokuraturę wniosek do centrali Interpolu w Lyonie. Zbiegli z Polski po zamachach Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow są ścigani w kraju, wydano za nimi też Europejskie Nakazy Aresztowania. Czerwone noty umożliwią ich ściganie na całym świecie.

Kim są podejrzani o akty dywersji na kolei?

Jewhenij Iwanow urodził się 13 września 1984 r. w Estonii. Jego wspólnik - Ołeksandr Kononow - urodził się 7 września 1986 r. na Ukrainie. Prokuratura postawiła mężczyznom zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.