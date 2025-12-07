Rzeczpospolita
Akty dywersji na kolei. Jest wniosek o wydanie czerwonej noty Interpolu wobec podejrzanych

Jest wniosek o ściganie czerwoną notą Interpolu Jewhenija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa, podejrzewanych o dywersję na torach kolejowych w Polsce.

Publikacja: 07.12.2025 14:12

Premier Donald Tusk w miejscowości Mika, gdzie doszło do uszkodzenia torów

Foto: KPRM/Handout via Reuters

Bartosz Lewicki

RMF FM podaje, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało przygotowany przez prokuraturę wniosek do centrali Interpolu w Lyonie. Zbiegli z Polski po zamachach Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow są ścigani w kraju, wydano za nimi też Europejskie Nakazy Aresztowania. Czerwone noty umożliwią ich ściganie na całym świecie.

Kim są podejrzani o akty dywersji na kolei? 

Jewhenij Iwanow urodził się 13 września 1984 r. w Estonii. Jego wspólnik - Ołeksandr Kononow - urodził się 7 września 1986 r. na Ukrainie. Prokuratura postawiła mężczyznom zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie. 

Akty dywersji na kolei

Do aktów sabotażu na linii kolejowej Warszawa-Lublin doszło 15 i 16 listopada w miejscowości Mika oraz w pobliżu wsi Gołąb, niedaleko Puław. W niedzielny poranek, 16 listopada, maszynista jednego z pociągów zauważył nieprawidłowości w infrastrukturze torowej. Wezwane na miejsce służby stwierdziły, że torowisko zostało uszkodzone w wyniku eksplozji.

Natomiast w rejonie Puław doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej, co spowodowało wybicie szyby w jednym z wagonów pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów. Składem tym podróżowało 475 osób.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Transport Organizacje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Kolej wojna hybrydowa dywersja sabotaż
