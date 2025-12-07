Akty dywersji na kolei. Jest wniosek o wydanie czerwonej noty Interpolu wobec podejrzanych

Aktualizacja: 07.12.2025 14:22 Publikacja: 07.12.2025 14:12
Premier Donald Tusk w miejscowości Mika, gdzie doszło do uszkodzenia torów
Foto: KPRM/Handout via Reuters
RMF FM podaje, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało przygotowany przez prokuraturę wniosek do centrali Interpolu w Lyonie. Zbiegli z Polski po zamachach Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow są ścigani w kraju, wydano za nimi też Europejskie Nakazy Aresztowania. Czerwone noty umożliwią ich ściganie na całym świecie.
Jewhenij Iwanow urodził się 13 września 1984 r. w Estonii. Jego wspólnik - Ołeksandr Kononow - urodził się 7 września 1986 r. na Ukrainie. Prokuratura postawiła mężczyznom zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.
Do aktów sabotażu na linii kolejowej Warszawa-Lublin doszło 15 i 16 listopada w miejscowości Mika oraz w pobliżu wsi Gołąb, niedaleko Puław. W niedzielny poranek, 16 listopada, maszynista jednego z pociągów zauważył nieprawidłowości w infrastrukturze torowej. Wezwane na miejsce służby stwierdziły, że torowisko zostało uszkodzone w wyniku eksplozji.
Natomiast w rejonie Puław doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej, co spowodowało wybicie szyby w jednym z wagonów pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów. Składem tym podróżowało 475 osób.
