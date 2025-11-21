Aktualizacja: 21.11.2025 10:02 Publikacja: 21.11.2025 09:38
Donald Tusk
Premier zabrał głos tuż po wznowieniu piątkowych obrad Sejmu.
– Nie wszyscy moim zdaniem (...) zrozumieli powagę sytuacji i wyzwania, przed jakimi stanęliśmy. Akcje dywersyjne, od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla, przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę. Dziś można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie. Celem działań stały się zniszczenia, życie ludzi i destabilizacja podstaw państwa polskiego – powiedział w Sejmie Donald Tusk.
– Nie mówię do tych, którzy są po tamtej stronie, dla pieniędzy czy z innego powodu. Są straceni. Mówię do tych, którzy nie rozumieją, którzy dali się omotać kłamstwom, którzy błądzą: opamiętajcie się, póki jeszcze jest czas – apelował Donald Tusk. – Mówię twardo, ale naprawdę z najlepszą wolą. To, co w spokojnych czasach jest głupotą, błędem czy grzechem zacietrzewienia, w czasie wojny staje się zdradą. Dla każdego polskiego polityka, który nie jest zdrajcą, mam pięć prostych przykazań. Przypomnę je jeszcze raz: nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy, nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb i nie przeszkadzaj im w działaniu. Nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, tym współczesnym liberum veto – mówił premier.
– Nie podważaj jedności europejskiej, bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją – wyliczał dalej premier Donald Tusk. – Stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją, bez żadnego „ale”. Każde takie „ale” działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu. Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego „ale”, po prostu albo jesteś za Polską, albo przeciw niej – mówił Donald Tusk z mównicy sejmowej.
– W kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia: albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę, mam nadzieję, że wreszcie dotarło – zakończył premier Donald Tusk.
