Kim byli terroryści, którzy dokonali dywersji na kolei. Znane są nazwiska rosyjskich agentów

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej w okolicy miejscowości Mika
Foto: PAP/Przemysław Piątkowski
Na trasie Warszawa–Lublin doszło w sobotę i niedzielę do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika, eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją.
– Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.We wtorek Donald Tusk poinformował w Sejmie, że dywersji na linii kolejowej Warszawa–Lublin dokonało dwóch obywateli Ukrainy, współpracujących z Rosjanami, którzy dotarli do Polski z terytorium Białorusi. Sabotaż miał doprowadzić do katastrofy w ruchu kolejowym – na torach w rejonie miejscowości Mika wysadzono ładunek wybuchowy w momencie, gdy przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy. W innym miejscu na torach umieszczono metalową obejmę, która miała doprowadzić do wykolejenia pociągu.
Portal Onet.pl poinformował, że znane są nazwiska osób, które przeprowadziły atak. To dwaj Ukraińcy - Jewhienij Iwanow i Ołeksandr Kononow. Mężczyźni w nocy z soboty na niedzielę uciekli na Białoruś.
Obaj mężczyźni mieli przebywać w Polsce tylko kilka godzin.
W środę prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu im zarzutów przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Podejrzanym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak wynika z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita”, karta SIM od telefonu i odcisk palca postawiony na miejscu zdradziły sprawców sabotażu na linii kolejowej. Dzięki temu śledczy szybko namierzyli, kto odpowiada za atak.
Sprawcy podłożyli dwa ładunki w odległości ok. jednego metra od siebie. Służby nie są pewne, czy był też trzeci, czy też były to szczątki jakichś urządzeń. Eksplodował tylko pierwszy ładunek, który zrobił jedynie pęknięcie w szynie – to dlatego mogło po niej przejechać kilka pociągów, co najmniej cztery składy pasażerskie. Tylko dlatego, że pędziły ponad 160 km/h, nie wypadły z szyn. Ale pod naciskiem ciężkich składów kilku pociągów uszkodzenie szyny się powiększało – aż nad ranem w niedzielę maszynista zauważył już wyrwę w torach i zatrzymał pociąg. Wiadomo też, że materiałem wybuchowym podłożonym przez dywersantów był ładunek wykorzystywany przez wojsko. Do inicjacji wybuchu służył kabel elektryczny o długości 300 metrów.
