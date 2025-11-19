Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dywersja na kolei. Prokuratura przekazała nowe informacje ze śledztwa

Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów przeprowadzenia aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na zlecenie Federacji Rosyjskiej dwóm obywatelom Ukrainy Ołeksandrowi K. i Jewhenijowi I. - poinformował w środę rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

Publikacja: 19.11.2025 15:49

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak

Foto: PAP/Leszek Szymański

Mateusz Adamski

Na trasie Warszawa – Lublin doszło w sobotę i niedzielę do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.

Prokuratura: bezpośrednimi sprawcami aktów dywersji byli Ołeksandr K. i Jewhenij I.

Po tych incydentach prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. W środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził, iż z ustaleń śledczych wynika, że bezpośrednimi sprawcami aktów dywersji byli dwaj obywatele Ukrainy Ołeksandr K. i Jewhenij I., którzy w nocy z soboty na niedzielę uciekli na Białoruś. Mieli oni działać na zlecenie Federacji Rosyjskiej. – Dowodami, jakimi dysponujemy, są wyniki oględzin na miejscu zdarzeń, zeznania świadków, dane telekomunikacyjne oraz nagrania z zabezpieczonego monitoringu – poinformował rzecznik PK. 

W środę po południu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec obu mężczyzn. W najbliższym czasie ma zostać skierowany do sądu wniosek o tymczasowy areszt, co pozwoli na wystawienie listów gończych. Prokuratura planuje też ujawnić wizerunki dywersantów.

Podejrzanym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

Czytaj więcej

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Wojsko
Reakcja rządu na dywersję. Rusza operacja „Horyzont”
Reklama
Reklama

Akty dywersji na trasie kolejowej Warszawa – Lublin. Zatrzymano kilka osób

Prok. Nowak ujawnił, że akty dywersji w miejscowościach Mika i Gołąb były najprawdopodobniej rejestrowane i transmitowane przez urządzenia, które odnaleziono na miejscu obu zdarzeń. 

Rzecznik PK potwierdził również, że w sprawie zatrzymano kilka innych osób, jednak, jak zaznaczył, nie przedstawiono im zarzutów. Więcej szczegółów na ten temat nie chciał ujawniać. Wcześniej rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że w związku z aktami dywersji na trasie kolejowej Warszawa – Lublin „trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, w tym zatrzymania osób oraz zabezpieczanie i analiza dowodów”.

Czytaj więcej

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Przestępczość
Krótka historia rosyjskiej dywersji w Polsce po 24 lutego 2022 roku

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Karne

Na trasie Warszawa – Lublin doszło w sobotę i niedzielę do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Miejsce prowadzącego posiedzenie Trybunału Stanu sędziego Piotra Andrzejewskiego (L) na sali rozpraw
Sądy i trybunały
Awantura w Trybunale Stanu. Jest śledztwo ws. naruszenia nietykalności cielesnej
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
Podatki
Darowizna od rodzica powinna iść na konto dziecka. Bo fiskus ją opodatkuje
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Prawo drogowe
RPO chce ważnej zmiany dla kierowców przyłapanych przez fotoradar
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Sądy i trybunały
Jest decyzja SN ws. sędziego Jakuba Iwańca
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Nieruchomości
Koniec z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Rykoszetem dostaną notariusze
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama