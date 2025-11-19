Aktualizacja: 19.11.2025 16:36 Publikacja: 19.11.2025 15:49
Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak
Foto: PAP/Leszek Szymański
Na trasie Warszawa – Lublin doszło w sobotę i niedzielę do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.
Po tych incydentach prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. W środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził, iż z ustaleń śledczych wynika, że bezpośrednimi sprawcami aktów dywersji byli dwaj obywatele Ukrainy Ołeksandr K. i Jewhenij I., którzy w nocy z soboty na niedzielę uciekli na Białoruś. Mieli oni działać na zlecenie Federacji Rosyjskiej. – Dowodami, jakimi dysponujemy, są wyniki oględzin na miejscu zdarzeń, zeznania świadków, dane telekomunikacyjne oraz nagrania z zabezpieczonego monitoringu – poinformował rzecznik PK.
W środę po południu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec obu mężczyzn. W najbliższym czasie ma zostać skierowany do sądu wniosek o tymczasowy areszt, co pozwoli na wystawienie listów gończych. Prokuratura planuje też ujawnić wizerunki dywersantów.
Podejrzanym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Prok. Nowak ujawnił, że akty dywersji w miejscowościach Mika i Gołąb były najprawdopodobniej rejestrowane i transmitowane przez urządzenia, które odnaleziono na miejscu obu zdarzeń.
Rzecznik PK potwierdził również, że w sprawie zatrzymano kilka innych osób, jednak, jak zaznaczył, nie przedstawiono im zarzutów. Więcej szczegółów na ten temat nie chciał ujawniać. Wcześniej rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że w związku z aktami dywersji na trasie kolejowej Warszawa – Lublin „trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, w tym zatrzymania osób oraz zabezpieczanie i analiza dowodów”.
