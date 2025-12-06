Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były przyczyny odwołania zarządcy restrukturyzacyjnego Collegium Humanum?

W jaki sposób Paweł Cz. odzyskał kontrolę nad uczelnią mimo prawnych ograniczeń?

Jakie kroki naprawcze zostały podjęte w celu zapewnienia legalnego funkcjonowania uczelni po wykryciu nieprawidłowości?

Jakie były finansowe skutki i kontrowersje związane z restrukturyzacją uczelni?

Paweł Cz., bohater największej afery w szkolnictwie wyższym – rektor i właściciel Collegium Humanum – wyszedł z aresztu rok temu, po blisko dziesięciu miesiącach odsiadki. Stało się to po tym, jak poszedł na współpracę z prokuraturą i ujawnił mechanizm korupcji w jego uczelni, za którą sam stał m.in.: lewe dyplomy MBA Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia czy Błażeja S. (byłego rzecznika prezydenta RP Andrzeja Dudy) i jego żony Sandry, fikcyjną pracę dla żony europosła Ryszarda Cz. oraz łapówki za akredytację dla uczelni i uruchamianych przez nią nowych kierunków.

Wychodząc na wolność, Paweł Cz. musiał wpłacić 2 mln zł kaucji. Prokuratura objęła go dozorem policji, zakazem wstępu do swojej uczelni, zakazem kontaktowania się z jej pracownikami oraz z podejrzanymi w śledztwie. Co istotne, Pawła Cz. objęto zawieszeniem w funkcji nauczyciela i zakazem piastowania jakichkolwiek funkcji administracyjnych w systemie nauki i szkolnictwa.

Jednak były rektor nie tylko nie stracił uczelni, ale po wyjściu z aresztu – jak ustaliła „Rz” – poprzez swoją spółkę aktywnie nią zarządza. W niejasnych okolicznościach w lutym tego roku odwołany został zarządca przymusowy Bartosz Klepacz, który chciał – jak mówią nasze źródła – doprowadzić do likwidacji Collegium Humanum. Jego przymusowy zarząd miał być też bardzo kosztowny, co nie spodobało się właścicielowi – Pawłowi Cz.