W tym czasie prezes Banaś był prześwietlany przez służby w związku z podejrzeniem złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w okresie, gdy piastował rozliczne funkcje publiczne, m.in. szefa KAS, ministra i wiceministra finansów – miał podać nieprawdę w dziesięciu kolejnych oświadczeniach, zaniżając swój majątek o ponad 550 tys. zł. Takich zarzutów mu jednak w środę nie postawiono. Dlaczego, skoro materiał prokuratury i CBA jest gotowy od 2021 r.?

Główne śledztwo w sprawie majątku Banasia trwa nadal. Co z zarzutami za nieprawdziwe oświadczenia?

– Nie informujemy o planowanych czynnościach – usłyszeliśmy od prok. Zbigniewa Szpiczki, rzecznika Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zapewnia, że w wątkach nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych nie wydano decyzji o umorzeniu, a śledztwo jest przedłużone do marca przyszłego roku. Odsyła nas do audytu, jaki przeprowadził specjalny zespół Prokuratury Krajowej w tym roku. Jego wyniki opisała „Rz”. Puenta audytu brzmi: „decyzję o wszczęciu śledztwa, mimo jej wadliwości w zakresie konstrukcji i treści uzasadnienia, należy uznać za zasadną” – ocenili prokuratorzy, zaznaczając, że „trzy niezależne od siebie zawiadomienia (m.in. GIIF – red.), różnych organów państwowych i osoby reprezentującej ówczesną partię opozycyjną, zawierające znaczną ilość dokumentów, wyników kontroli czy informacji powinny być procesowo zweryfikowane, zwłaszcza że dotyczyły m.in. osoby zajmującej eksponowane stanowisko w aparacie państwowym”.

Prokuratura oczekuje na ostateczny wynik postępowań skarbowych, jakie toczą się przeciwko Banasiowi o zaniżanie podatków z wynajmu kamienicy w Krakowie

Według naszych informacji prokuratura oczekuje na ostateczny wynik postępowań skarbowych, jakie toczą się przeciwko Banasiowi o zaniżanie podatków z wynajmu kamienicy w Krakowie. Marian Banaś tanio wynajmował ją osobom powiązanym z półświatkiem (ujawnił to „Superwizjer” TVN24). Kontrole potwierdziły, że przez pięć lat zaniżał (był wtedy m.in. ministrem finansów i szefem Administracji Skarbowej) przychody z dzierżawy – Skarb Państwa miał stracić na tym ponad 50 tys. zł. Banaś tłumaczył, że wynajmował tanio, bo dzierżawca chciał kupić kamienicę. Ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Rzeźba od piramidy i obrona Mariana Banasia

Jest też inny wątek dotyczący majątku Mariana Banasia – jako wiceminister finansów i szef celników w latach 2018-2019 za 68 tys. zł kupił rzeźbę (a właściwie certyfikat jej posiadania) od piramidy finansowej, którą rozpracowywały jego służby. Nigdy nie wykazał tego w oświadczeniu majątkowym. Galeria New Form obiecywała „inwestorom” wysokie zyski, ale większość z nich straciła swoje pieniądze. Oszustwa na szkodę setek klientów tej galerii prowadzi ta sama prokuratura w Białymstoku. Co ciekawe, już kiedy Marian Banaś został klientem galerii, jej założycielka Joanna S. i jej pośrednicy mieli kłopoty z wypłacalnością, a fiskus tropił ten biznes. Śledztwo w sprawie piramidy finansowej stworzonej przez Joannę S. wszczęto dopiero w maju 2017 r. – czyli krótko po tym, jak Banasiowi kończyła się lokata w dzieło sztuki. On sam odzyskał nie tylko włożone środki, ale też osiągnął zysk „ze sprzedaży” – 10 tys. zł.