Aktualizacja: 01.01.2026 00:25 Publikacja: 31.12.2025 23:55
Przywitaliśmy 2026 rok w Polsce
Foto: Adobe Stock
Szczęśliwego Nowego Roku 2026 życzy Czytelnikom redakcja „Rzeczpospolitej”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W związku z silnymi opadami śniegu niektóre drogi w woj. warmińsko-mazurskim są nieprzejezdne, część osób, które...
Mijające 12 miesięcy było czasem zaskoczeń, niespodziewanych zwrotów akcji, nowych otwarć, ale również rokiem zm...
Jeżeli damy się przestraszyć, to będziemy ponownie zastraszani przez przeciwnika – mówi prof. Wojciech Piotrowic...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
W obliczu wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych premier Donald Tusk podjął decyzję o zwołaniu pilnej narad...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas