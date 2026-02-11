Aktualizacja: 11.02.2026 11:04 Publikacja: 11.02.2026 09:55
Starzenie się społeczeństwa wiąże się z koniecznością zmiany struktury potrzeb i wydatków państwa
Jak podkreśla ekspert, temat starzenia społeczeństwa był w Polsce przez długi czas odkładany na bok. Teraz skutki tych zmian są coraz bardziej widoczne. Malejąca liczba osób aktywnych zawodowo wpływa na tempo rozwoju gospodarczego, wydatki państwa i stabilność systemu zabezpieczenia społecznego. Jednocześnie rośnie potrzeba przygotowania gospodarki na większy udział osób starszych w strukturze społeczeństwa. Debata o demografii była jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas EEC Trends.
Prognozy wskazują, że w Polsce dojdzie do spadku liczby ludności nawet do około 32 milionów w połowie XXI wieku. Jak przyznaje Mariusz Jaszczyk w rozmowie z WNP, jeszcze większym wyzwaniem będzie zmiana struktury wieku. Coraz więcej osób po zakończeniu pracy zawodowej będzie potrzebować opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego.
Jednocześnie ekspert zauważa, że rośnie świadomość finansowa społeczeństwa, co widać po rosnącym zainteresowaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Coraz więcej osób rozumie, że emerytura z systemu publicznego może nie wystarczyć na utrzymanie wcześniejszego standardu życia.
Problemy demograficzne przyspieszają. „Nie mamy gotowego planu w szufladzie"
