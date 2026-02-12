W Tłusty Czwartek sklepy tradycyjnie konkurują między sobą cenami pączków
Tłusty Czwartek to dla największych dyskontów doskonała okazja, aby zwabić klienta niskimi cenami pączków. Najmniej w przeliczeniu na sztukę zapłacimy w momencie, gdy zdecydujemy się na zakup większej liczby wypieków.
Jeśli chodzi o najniższą cenę, prym wiodą dwa sklepy – Lidl i Biedronka. Za klasycznego pączka z nadzieniem wieloowocowym zapłacimy dziś zaledwie 5 groszy. Jest jednak pewien warunek – taka cena obowiązuje w Lidlu przy zakupie 12 sztuk lub wielokrotności 12 sztuk, zaś w Biedronce przy zakupie 24 sztuk. Ten sam pączek w Biedronce będzie kosztować 9 groszy – jeśli zakupimy 12 sztuk lub 55 groszy przy zakupie 6 sztuk. Standardowa cena wynosi 1,29 zł w Lidlu i 1,09 zł w Biedronce. Oferta obowiązuje tylko dziś.
W pozostałych marketach ceny są już wyższe, choć i tak atrakcyjne. Ile zapłacimy za klasycznego pączka?
Warto dodać, że tak niskie ceny pączków obowiązują głównie w Tłusty Czwartek, ewentualnie do kilku dni przed lub po. Według danych Urzędu Statystycznego w lutym 2025 r. średnia cena pączka z nadzieniem wyniosła 4,59 zł (w woj. dolnośląskim) i była wyższa o 9 proc. w porównaniu do 2024 r. Jaka będzie średnia w tym roku, dopiero się okaże.
