Tłusty Czwartek to dla największych dyskontów doskonała okazja, aby zwabić klienta niskimi cenami pączków. Najmniej w przeliczeniu na sztukę zapłacimy w momencie, gdy zdecydujemy się na zakup większej liczby wypieków.

Gdzie kupimy najtańsze pączki?

Jeśli chodzi o najniższą cenę, prym wiodą dwa sklepy – Lidl i Biedronka. Za klasycznego pączka z nadzieniem wieloowocowym zapłacimy dziś zaledwie 5 groszy. Jest jednak pewien warunek – taka cena obowiązuje w Lidlu przy zakupie 12 sztuk lub wielokrotności 12 sztuk, zaś w Biedronce przy zakupie 24 sztuk. Ten sam pączek w Biedronce będzie kosztować 9 groszy – jeśli zakupimy 12 sztuk lub 55 groszy przy zakupie 6 sztuk. Standardowa cena wynosi 1,29 zł w Lidlu i 1,09 zł w Biedronce. Oferta obowiązuje tylko dziś.

Ile kosztują pączki w pozostałych marketach?

W pozostałych marketach ceny są już wyższe, choć i tak atrakcyjne. Ile zapłacimy za klasycznego pączka?

Intermarché – 29 groszy przy zakupie 12 sztuk

Kaufland – 29 groszy za sztukę

Dino – 29 groszy przy zakupie 12 sztuk

Carrefour – 29 groszy przy zakupie 12 sztuk

Aldi – 49 groszy przy zakupie 12 sztuk

Netto – 49 groszy przy zakupie 12 sztuk

Warto dodać, że tak niskie ceny pączków obowiązują głównie w Tłusty Czwartek, ewentualnie do kilku dni przed lub po. Według danych Urzędu Statystycznego w lutym 2025 r. średnia cena pączka z nadzieniem wyniosła 4,59 zł (w woj. dolnośląskim) i była wyższa o 9 proc. w porównaniu do 2024 r. Jaka będzie średnia w tym roku, dopiero się okaże.