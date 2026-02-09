Sondaż zrealizowano w dniach 2–4 lutego 2026 roku. Jego wyniki wskazują, że deklarowane zaufanie do UE i USA jest ściśle powiązane zarówno z preferencjami partyjnymi, jak i poziomem wykształcenia czy płcią respondentów.

Bezpieczeństwo Polski: wyborcy KO stawiają na Unię Europejską

Największe zaufanie do Unii Europejskiej jako gwaranta bezpieczeństwa deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz sympatycy Rafała Trzaskowskiego. Aż 53 proc. przedstawicieli tej grupy uważa, że w razie zagrożenia to właśnie UE udzieliłaby Polsce realnego wsparcia.

Z sondażu wynika również, że wiara w pomoc ze strony Brukseli rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród osób z wyższym wykształceniem zaufanie do UE sięga 35 proc., co wyraźnie odróżnia tę grupę od respondentów z niższym wykształceniem.

USA jako sojusznik Polski. Kto ufa Waszyngtonowi?

Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników Karola Nawrockiego. W tej grupie aż 41 proc. respondentów wskazuje USA jako najważniejszego sojusznika Polski w razie zagrożenia.