Sondaż zrealizowano w dniach 2–4 lutego 2026 roku. Jego wyniki wskazują, że deklarowane zaufanie do UE i USA jest ściśle powiązane zarówno z preferencjami partyjnymi, jak i poziomem wykształcenia czy płcią respondentów.
Największe zaufanie do Unii Europejskiej jako gwaranta bezpieczeństwa deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz sympatycy Rafała Trzaskowskiego. Aż 53 proc. przedstawicieli tej grupy uważa, że w razie zagrożenia to właśnie UE udzieliłaby Polsce realnego wsparcia.
Z sondażu wynika również, że wiara w pomoc ze strony Brukseli rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród osób z wyższym wykształceniem zaufanie do UE sięga 35 proc., co wyraźnie odróżnia tę grupę od respondentów z niższym wykształceniem.
Stany Zjednoczone pozostają kluczowym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolenników Karola Nawrockiego. W tej grupie aż 41 proc. respondentów wskazuje USA jako najważniejszego sojusznika Polski w razie zagrożenia.
Sondaż ujawnia również istotne różnice między płciami. W pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych wierzy niemal dwa razy więcej mężczyzn (20 proc.) niż kobiet (10 proc.), co pokazuje odmienne postrzeganie roli USA w polityce bezpieczeństwa.
Pod koniec stycznia, w podobnym sondażu, zapytaliśmy Polaków, czy uważają Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika Polski. „Tak” odpowiedziało 29,9 proc. badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliło 53,2 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie ma 16,9 proc. ankietowanych.
Jednocześnie 36,4 proc. badanych wskazało, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski bez wsparcia USA jest możliwe. Innego zdania jest 38,7 proc. ankietowanych.
Najbardziej niepokojącym wnioskiem płynącym z badania jest rosnący pesymizm Polaków wobec zagranicznych sojuszników. Już 24 proc. ankietowanych uważa, że w przypadku realnego zagrożenia ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone nie udzieliłyby Polsce wsparcia.
Sondaż przeprowadzono w dniach 2-4 lutego 2026 roku.
