Badanie przeprowadzone w 21 państwach wskazuje, że pod rządami Donalda Trumpa USA budzą mniejsze obawy wśród tradycyjnych rywali, a ich sojusznicy – zwłaszcza w Europie – czują się coraz bardziej zdystansowani wobec Waszyngtonu.

Reklama Reklama

Europa traci wiarę w USA jako sojusznika

Większość Europejczyków nie postrzega już Stanów Zjednoczonych jako wiarygodnego partnera strategicznego. Jednocześnie rośnie poparcie dla dozbrajania Europy. W Rosji natomiast Unia Europejska częściej niż USA uznawana jest dziś za głównego przeciwnika, a Ukraińcy coraz bardziej liczą na wsparcie Brukseli, a nie Waszyngtonu.

Sondaż przeprowadzono wśród blisko 26 tys. respondentów w 13 krajach UE oraz m.in. w USA, Chinach, Rosji, Indiach, Turcji, Brazylii, RPA i Korei Południowej.

Większość badanych w niemal wszystkich analizowanych krajach spodziewa się wzrostu globalnych wpływów Chin w ciągu najbliższej dekady. Odsetek ten wynosi m.in.: 83 proc. w Republice Południowej Afryki, 72 proc. w Brazylii, 63 proc. w Turcji, 54 proc. w USA, 53 proc. w 10 krajach UE, 51 proc. w Indiach i 50 proc. w Wielkiej Brytanii.