Donald Trump: Władimir Putin gotów na porozumienie. Przeszkodą jest Wołodymyr Zełenski

W udzielonym agencji Reutera wywiadzie prezydent USA Donald Trump stwierdził, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski jest główną przeszkodą na drodze do zawarcia porozumienia, które zakończyłoby wojnę na Ukrainie. Trump mówił też o sytuacji w Iranie.

Publikacja: 15.01.2026 05:27

Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump uważa Wołodymyra Zełenskiego za główną przeszkodę w osiągnięciu porozumienia pokojowego na Ukrainie?
  • Jak Trump ocenia sytuację polityczną w Iranie i możliwość upadku reżimu ajatollahów?
  • Co Donald Trump mówił o wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez?

Trump w czasie kampanii prezydenckiej przed wyborami w 2024 roku przekonywał, że będzie w stanie zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą w ciągu 24 godzin, deklarował nawet, że zrobi to nawet jako prezydent elekt, przed objęciem prezydentury. Na kilka dni przed rocznicą rozpoczęcia przez niego drugiej kadencji w Białym Domu wojna trwa jednak nadal, obecnie trwają rozmowy dotyczące 20-punktowego planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa.

Rosyjskie podboje na Ukrainie

Foto: PAP

Donald Trump: Musimy sprawić, aby Wołodymyr Zełenski zgodził się na porozumienie pokojowe

Głównym punktem spornym są obecnie kwestie terytorialne – Rosja rości sobie prawo do całego terytorium ukraińskiego Donbasu i domaga się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez nie części obwodu donieckiego. Zełenski proponował, aby ze spornego terytorium uczynić wolną strefę gospodarczą i wyraził gotowość do wycofania ukraińskich wojsk o kilka kilometrów, jeśli o tyle samo wycofają się rosyjskie wojska. 

Julia Tymoszenko
Przestępczość
Korupcja w czasie wojny. „Pomarańczowa księżniczka" Julia Tymoszenko na celowniku służb
Kwestią sporną jest też obecność zachodnich wojsk na Ukrainie, które miałyby pojawić się nad Dnieprem po zakończeniu wojny jako element gwarancji bezpieczeństwa i utrzymania porozumienia pokojowego. Rosja kategorycznie odrzuca taką możliwość i grozi, że takie wojska staną się uprawnionym celem ataków rosyjskiej armii. 

Niezależnie od tego czy (reżim w Iranie) upadnie, czy nie, to będzie interesujący czas

Donald Trump, prezydent USA

W tym tygodniu ma dojść do kolejnej rundy negocjacji na Kremlu między specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa na Bliski Wschód Stevem Witkoffem oraz zięciem prezydenta Trumpa Jaredem Kushnerem a Władimirem Putinem. Tymczasem Rosja od początku roku prowadzi intensywne ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Trump powiedział jednak agencji Reutera, że nie wiedział, iż takie spotkanie jest planowane. 

W rozmowie z agencją Reutera Trump wyraził przekonanie, że Władimir Putin jest gotów do zawarcia porozumienia kończącego wojnę. Na pytanie, co stoi na przeszkodzie, by zawrzeć takie porozumienie, prezydent USA odpowiedział: Zełenski. 

– Musimy sprawić, aby prezydent Zełenski się na to zgodził – dodał. 

Na pytanie czy spotka się z Zełenskim w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Trump odparł, że tak „jeśli (Zełenski) tam będzie”. - Ja zamierzam tam być - dodał. Na pytanie dlaczego, jego zdaniem, Zełenski wstrzymuje działania w sprawie pokoju na Ukrainie, Trump odparł: „Po prostu uważam, że jest mu trudno dojść do tego miejsca”. 

Donald Trump: Reżim ajatollahów w Iranie może upaść. Syn szacha? Wydaje się miły

Trump mówił też o sytuacji w Iranie, gdzie od 28 grudnia trwają protesty przeciwko władzom, które wybuchły w związku z niezadowoleniem z trudnej sytuacji gospodarczej kraju. W wyniku protestów w Iranie zginęło ponad 2,5 tysiąca osób, a Trump groził władzom w Teheranie interwencją militarną USA, jeśli będą nadal zabijać demonstrujących. Prezydent USA zachęcał też Irańczyków do kontynuowania protestów i pisał o gotowości Stanów Zjednoczonych do udzielenia im pomocy. 

W rozmowie z Reuterem Trump stwierdził, iż reżim ajatollahów w Iranie może upaść. Dodał jednak, że prawda jest taka, iż „każdy reżim może upaść”. – Niezależnie od tego czy upadnie, czy nie, to będzie interesujący czas – dodał. Agencja Reutera podawała w środę, że Trump jest zdecydowany na przeprowadzenie uderzenia na Iran, choć jego zakres pozostaje niejasny.

Mówiąc o 65-letnim Rezie Pahlawim, najstarszym synu obalonego w czasie rewolucji islamskiej w 1979 roku szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, Trump stwierdził, że „wydaje się on miły”. – Ale nie wiem, jak poradziłby sobie w swoim kraju. I tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze na tym etapie – zaznaczył. Reza Pahlawi od momentu wybuchu protestów apeluje do Irańczyków o obalenie reżimu ajatollahów i wyraża gotowość stanięcia na czele władz tymczasowych kraju. Jednym z nurtów irańskiej opozycji są monarchiści, którzy chcieliby powrotu na tron szacha – jednak w samym Iranie opozycja nie ma silnej pozycji i jest mocno podzielona. 

Antyrządowa manifestacja w Teheranie, 9 stycznia 2026 r.
Polityka
Irański pisarz: Upadek reżimu ajatollahów jest bardzo blisko

– Nie wiem, czy jego kraj zaakceptowałby jego przywództwo, ale z pewnością gdyby tak było, odpowiadałoby mi to – zaznaczył Trump. W ubiegłym tygodniu Trump stwierdził, że nie zamierza spotykać się z Pahlawim. 

W czasie wywiadu udzielonego agencji Reutera Trump mówił też o liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, z którą zamierza się spotkać w czwartek w Białym Domu. Będzie to pierwsze spotkanie Trumpa z Machado od momentu interwencji wojskowej USA w Wenezueli zakończonej pojmaniem i przewiezieniem do USA przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro.

– Jest bardzo miłą osobą. Widziałem ją w telewizji. Myślę, że porozmawiamy o rzeczach podstawowych – powiedział Trump. Jednocześnie prezydent USA chwalił p.o. prezydenta Wenezueli wiceprezydent w administracji Maduro Delcy Rodriguez, z którą w środę rozmawiał telefonicznie. O rozmowie z Rodriguez mówił, że była „fascynująca” i podkreślił, że z Rodriguez „dobrze robi się interesy”. Po interwencji w Wenezueli Trump deklarował, że USA będą przez dłuższy czas kontrolować działania wenezuelskich władz oraz że zyskają kontrolę nad wydobyciem i sprzedażą wenezuelskiej ropy. Wenezuela ma największe na świecie znane zasoby tego surowca. 

Złoża ropy naftowej na świecie

Foto: PAP

Źródło: rp.pl

