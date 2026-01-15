Donald Trump: Reżim ajatollahów w Iranie może upaść. Syn szacha? Wydaje się miły

Trump mówił też o sytuacji w Iranie, gdzie od 28 grudnia trwają protesty przeciwko władzom, które wybuchły w związku z niezadowoleniem z trudnej sytuacji gospodarczej kraju. W wyniku protestów w Iranie zginęło ponad 2,5 tysiąca osób, a Trump groził władzom w Teheranie interwencją militarną USA, jeśli będą nadal zabijać demonstrujących. Prezydent USA zachęcał też Irańczyków do kontynuowania protestów i pisał o gotowości Stanów Zjednoczonych do udzielenia im pomocy.

W rozmowie z Reuterem Trump stwierdził, iż reżim ajatollahów w Iranie może upaść. Dodał jednak, że prawda jest taka, iż „każdy reżim może upaść”. – Niezależnie od tego czy upadnie, czy nie, to będzie interesujący czas – dodał. Agencja Reutera podawała w środę, że Trump jest zdecydowany na przeprowadzenie uderzenia na Iran, choć jego zakres pozostaje niejasny.

Mówiąc o 65-letnim Rezie Pahlawim, najstarszym synu obalonego w czasie rewolucji islamskiej w 1979 roku szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, Trump stwierdził, że „wydaje się on miły”. – Ale nie wiem, jak poradziłby sobie w swoim kraju. I tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze na tym etapie – zaznaczył. Reza Pahlawi od momentu wybuchu protestów apeluje do Irańczyków o obalenie reżimu ajatollahów i wyraża gotowość stanięcia na czele władz tymczasowych kraju. Jednym z nurtów irańskiej opozycji są monarchiści, którzy chcieliby powrotu na tron szacha – jednak w samym Iranie opozycja nie ma silnej pozycji i jest mocno podzielona.

– Nie wiem, czy jego kraj zaakceptowałby jego przywództwo, ale z pewnością gdyby tak było, odpowiadałoby mi to – zaznaczył Trump. W ubiegłym tygodniu Trump stwierdził, że nie zamierza spotykać się z Pahlawim.

W czasie wywiadu udzielonego agencji Reutera Trump mówił też o liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, z którą zamierza się spotkać w czwartek w Białym Domu. Będzie to pierwsze spotkanie Trumpa z Machado od momentu interwencji wojskowej USA w Wenezueli zakończonej pojmaniem i przewiezieniem do USA przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro.