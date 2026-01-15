Aktualizacja: 15.01.2026 06:28 Publikacja: 15.01.2026 05:27
Donald Trump
Foto: REUTERS
Trump w czasie kampanii prezydenckiej przed wyborami w 2024 roku przekonywał, że będzie w stanie zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą w ciągu 24 godzin, deklarował nawet, że zrobi to nawet jako prezydent elekt, przed objęciem prezydentury. Na kilka dni przed rocznicą rozpoczęcia przez niego drugiej kadencji w Białym Domu wojna trwa jednak nadal, obecnie trwają rozmowy dotyczące 20-punktowego planu pokojowego opracowanego przez administrację Donalda Trumpa.
Rosyjskie podboje na Ukrainie
Foto: PAP
Głównym punktem spornym są obecnie kwestie terytorialne – Rosja rości sobie prawo do całego terytorium ukraińskiego Donbasu i domaga się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez nie części obwodu donieckiego. Zełenski proponował, aby ze spornego terytorium uczynić wolną strefę gospodarczą i wyraził gotowość do wycofania ukraińskich wojsk o kilka kilometrów, jeśli o tyle samo wycofają się rosyjskie wojska.
Czytaj więcej
Weteranka ukraińskiej polityki i była premier wpadła w sidła służb, które w walce z korupcją w Ki...
Kwestią sporną jest też obecność zachodnich wojsk na Ukrainie, które miałyby pojawić się nad Dnieprem po zakończeniu wojny jako element gwarancji bezpieczeństwa i utrzymania porozumienia pokojowego. Rosja kategorycznie odrzuca taką możliwość i grozi, że takie wojska staną się uprawnionym celem ataków rosyjskiej armii.
Donald Trump, prezydent USA
W tym tygodniu ma dojść do kolejnej rundy negocjacji na Kremlu między specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa na Bliski Wschód Stevem Witkoffem oraz zięciem prezydenta Trumpa Jaredem Kushnerem a Władimirem Putinem. Tymczasem Rosja od początku roku prowadzi intensywne ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Trump powiedział jednak agencji Reutera, że nie wiedział, iż takie spotkanie jest planowane.
W rozmowie z agencją Reutera Trump wyraził przekonanie, że Władimir Putin jest gotów do zawarcia porozumienia kończącego wojnę. Na pytanie, co stoi na przeszkodzie, by zawrzeć takie porozumienie, prezydent USA odpowiedział: Zełenski.
– Musimy sprawić, aby prezydent Zełenski się na to zgodził – dodał.
Na pytanie czy spotka się z Zełenskim w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Trump odparł, że tak „jeśli (Zełenski) tam będzie”. - Ja zamierzam tam być - dodał. Na pytanie dlaczego, jego zdaniem, Zełenski wstrzymuje działania w sprawie pokoju na Ukrainie, Trump odparł: „Po prostu uważam, że jest mu trudno dojść do tego miejsca”.
Trump mówił też o sytuacji w Iranie, gdzie od 28 grudnia trwają protesty przeciwko władzom, które wybuchły w związku z niezadowoleniem z trudnej sytuacji gospodarczej kraju. W wyniku protestów w Iranie zginęło ponad 2,5 tysiąca osób, a Trump groził władzom w Teheranie interwencją militarną USA, jeśli będą nadal zabijać demonstrujących. Prezydent USA zachęcał też Irańczyków do kontynuowania protestów i pisał o gotowości Stanów Zjednoczonych do udzielenia im pomocy.
W rozmowie z Reuterem Trump stwierdził, iż reżim ajatollahów w Iranie może upaść. Dodał jednak, że prawda jest taka, iż „każdy reżim może upaść”. – Niezależnie od tego czy upadnie, czy nie, to będzie interesujący czas – dodał. Agencja Reutera podawała w środę, że Trump jest zdecydowany na przeprowadzenie uderzenia na Iran, choć jego zakres pozostaje niejasny.
Mówiąc o 65-letnim Rezie Pahlawim, najstarszym synu obalonego w czasie rewolucji islamskiej w 1979 roku szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlawiego, Trump stwierdził, że „wydaje się on miły”. – Ale nie wiem, jak poradziłby sobie w swoim kraju. I tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze na tym etapie – zaznaczył. Reza Pahlawi od momentu wybuchu protestów apeluje do Irańczyków o obalenie reżimu ajatollahów i wyraża gotowość stanięcia na czele władz tymczasowych kraju. Jednym z nurtów irańskiej opozycji są monarchiści, którzy chcieliby powrotu na tron szacha – jednak w samym Iranie opozycja nie ma silnej pozycji i jest mocno podzielona.
Czytaj więcej
Po raz pierwszy Irańczycy mają prawdziwego lidera, Rezę Pahlawiego, syna ostatniego szacha. Blisk...
– Nie wiem, czy jego kraj zaakceptowałby jego przywództwo, ale z pewnością gdyby tak było, odpowiadałoby mi to – zaznaczył Trump. W ubiegłym tygodniu Trump stwierdził, że nie zamierza spotykać się z Pahlawim.
W czasie wywiadu udzielonego agencji Reutera Trump mówił też o liderce wenezuelskiej opozycji Marii Corinie Machado, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, z którą zamierza się spotkać w czwartek w Białym Domu. Będzie to pierwsze spotkanie Trumpa z Machado od momentu interwencji wojskowej USA w Wenezueli zakończonej pojmaniem i przewiezieniem do USA przywódcy tego kraju, Nicolása Maduro.
– Jest bardzo miłą osobą. Widziałem ją w telewizji. Myślę, że porozmawiamy o rzeczach podstawowych – powiedział Trump. Jednocześnie prezydent USA chwalił p.o. prezydenta Wenezueli wiceprezydent w administracji Maduro Delcy Rodriguez, z którą w środę rozmawiał telefonicznie. O rozmowie z Rodriguez mówił, że była „fascynująca” i podkreślił, że z Rodriguez „dobrze robi się interesy”. Po interwencji w Wenezueli Trump deklarował, że USA będą przez dłuższy czas kontrolować działania wenezuelskich władz oraz że zyskają kontrolę nad wydobyciem i sprzedażą wenezuelskiej ropy. Wenezuela ma największe na świecie znane zasoby tego surowca.
Złoża ropy naftowej na świecie
Foto: PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki zebrał najważniejszych przeciwników Aleksandra Łukaszenki w Belwederze. Niektórzy dopie...
Teheran ostrzegł sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, że w przypadku podjęcia przez USA działa...
Jens-Frederik Nielsen, premier Grenlandii (wyspa cieszy się szeroką autonomią w ramach Królestwa Danii) na konfe...
„Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj, który robi interesy z Islamską Republiką Iranu, będzie objęty 25-procen...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wezwało ambasadora Polski Krzysztofa Krajewskiego, by zaprotestować przec...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas