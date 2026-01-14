Mówi pan z entuzjazmem o synu ostatniego szacha, a przecież był pan więźniem politycznym, gdy jego ojciec Mohamed Reza Pahlawi władał Iranem.

To było tak dawno. Jego syn, Reza Pahlawi, jest demokratą i bardzo miłym człowiekiem. Studiował na Zachodzie, wierzy w demokrację i prawa człowieka. I większość młodych Irańczyków go kocha i czeka na niego. Nie mam problemu z tym, co było pół wieku temu. Zapominamy o historii, żyjemy teraz.

Gdy dzieliliśmy celę w więzieniu, Ali Chamenei był dobrym człowiekiem, teraz jest okropnym dyktatorem.

Za szacha siedział pan w jednej celi z Alim Chameneim, obecnie najwyższym przywódcą Islamskiej Republiki Iranu. Bardzo się zmienił?

Gdy dzieliliśmy celę w więzieniu, był dobrym człowiekiem, teraz jest okropnym dyktatorem. Zabija ludzi, w tym młode kobiety. Kiedyś był dobry, bo siedział w więzieniu. Poza tym duchowni z tamtych czasów byli inni niż dzisiejszy kler. Po rewolucji islamskiej obaj zostaliśmy uwolnieni, spotykałem się z nim wielokrotnie do czasu, aż został prezydentem. Wtedy przyszli po mnie jego funkcjonariusze i mnie aresztowali. Podobnie jak wielu innych ludzi, którzy chcieli wolności i praw człowieka. Wraz z poszerzaniem władzy Chamenei krok po kroku stawał się coraz bardziej fundamentalistą szyickim. Aż stał się symbolem zła.

Wróćmy jeszcze do tych odległych czasów, gdy dzielił pan z Chameneim los więźnia politycznego. Rozmawialiście, wspieraliście się…

Chamenei był namiętnym palaczem, a ja nigdy w życiu nie paliłem. Więźniowi przysługiwał jeden papieros dziennie, oddawałem mu swój, miał dzięki temu dwa, co go uszczęśliwiało. Rozmawialiśmy o irańskiej i zachodniej literaturze, opowiadałem mu o pisarzach i poetach. Lubiłem sobie żartować. Część żartów była o seksie, na co on reagował zawsze tak samo: „proszę, nie opowiadaj tego”, a ja się śmiałem i je powtarzałem. Denerwowałem go także śpiewając piosenki. Wtedy byliśmy równi.

Pan był więźniem i za szacha, i za władzy ajatollahów. Kilka lat temu mówił mi pan, że więzienia za monarchii w porównaniu z więzieniami, które prowadzi reżim Republiki Islamskiej, były jak hotele. To nie przesada?

Powtórzę: władza szacha była dużo lepsza, niż to, co nastało po niej. Republika Islamska to piekło, morduje się tam ludzi. Nie ma żadnej wolności, ludzie nie mogą robić tego, co kochają.