Większość elektrowni jądrowych na świecie korzysta z uranu wzbogaconego do poziomu 3–5 proc., a do wyprodukowania ładunku do użycia militarnego potrzeba około 90 proc. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetyki Jądrowej, który cytowała niedawno brytyjska BBC, Irańczycy mają ponad 400 kilogramów uranu wzbogaconego do 60 proc., czyli są już blisko bomby, choć wciąż zapewniają, że chodzi im wyłącznie o użytek w celach pokojowych.

Od początku negocjacji Amerykanie dawali Irańczykom nadzieję na to, że będą mogli nadal wzbogacać uran, ale do tego niskiego, znanego z energetyki jądrowej, poziomu (konkretnie podawano 3,67 proc.). Ostatnio co prawda, jak wynika z doniesień amerykańskich mediów, sugerowali, że będzie to możliwe przez kilka lat, a potem dostarczaniem uranu dla irańskiej energetyki zajmie się grupa państw regionu (czyli wzbogacanie w przyszłości miałoby się odbywać wyłącznie poza terytorium Islamskiej Republiki).

Antyamerykański mural w Teheranie Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Donald Trump: „Nie zezwolimy na żadne wzbogacanie uranu”. Ali Chamenei o „absuradalnych” żądaniach Ameryki

Ledwie amerykańskie media o tym wspomniały, a na swoim portalu Truth Social odezwał się we wtorek Donald Trump, pisząc tam wielkimi literami: „Nie zezwolimy na żadne wzbogacanie uranu”. Jego zdaniem już dawno trzeba to było zrobić.

W Teheranie zabrał zaś w środę głos najwyższy przywódca Islamskiej Republiki ajatollah Ali Chamenei (bez jego zgody nie będzie porozumienia). – Kim jesteście, że pozwalacie sobie na decydowanie o tym, czy Iran może wzbogacać (uran)? – powiedział Chamenei podczas przemówienia w symbolicznym miejscu i symbolicznym momencie: w mauzoleum przywódcy irańskiej rewolucji ajatollaha Chomeiniego w 36. rocznicę jego śmierci.