Na to, że Izrael ma przygotowywać się do ataku na obiekty w Iranie, wskazują obserwowane przez USA działania izraelskiej armii oraz przechwycone przez amerykański wywiad rozmowy. Ruchy izraelskiej armii wskazujące na przygotowania do ataku to m.in. przerzut pocisków powietrze-ziemia przez izraelskie Siły Powietrzne oraz zakończone właśnie ćwiczenia izraelskiego lotnictwa.

Donald Trump nie wyklucza ataku na Iran, ale na razie stawia na dyplomację

W kwietniu „New York Times” ujawnił, że Donald Trump zablokował izraelski atak na Iran, do którego miało dojść w maju. Sam Trump groził wcześniej Teheranowi działaniami militarnymi, jeśli nie uda się wynegocjować nowego porozumienia nuklearnego, którego celem byłoby powstrzymanie Iranu od budowy broni atomowej. Porozumienie nuklearne zachodnich mocarstw z Iranem z 2015 roku, które ze strony USA zawarła administracja Baracka Obamy, Donald Trump wypowiedział jednostronnie w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu.

W wysłanym w marcu liście do najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, Trump wyznaczył 60-dniowy czas na negocjacje nowego porozumienia nuklearnego – podaje CNN. Ten czas już jednak minął, a USA i Iran dotychczas nie zawarły takiego porozumienia. Do pierwszych bezpośrednich irańsko-amerykańskich rozmów w tej sprawie doszło 38 dni temu.

Jeden z zachodnich dyplomatów, którzy w maju rozmawiali z Donaldem Trumpem, twierdzi, że amerykański prezydent daje Iranowi tylko kilka tygodni na zawarcie porozumienia nuklearnego z USA – jeśli do tego nie dojdzie, wówczas prezydent USA nie wyklucza działań militarnych. Na razie jednak Waszyngton w relacjach z Iranem stawia na dyplomację.

Z informacji uzyskanych przez CNN wynika, że gdyby Izrael zdecydował się na atak na Iran w tym momencie, wówczas nie mógłby liczyć na wsparcie swoich działań przez USA.