Marco Rubio chce, by Iran kupował wzbogacony uran, a nie sam go produkował

Teheran wyklucza możliwość zaprzestania wzbogacania uranu i rezygnacji z programu rakietowego. Wzbogacany uran może być wykorzystany zarówno w energetyce atomowej (i Teheran zapewnia, że właśnie w tym celu go wzbogaca), jak i do budowy broni atomowej. Rubio uważa, że Iran powinien sprowadzać wzbogacony uran dla swoich elektrowni atomowych, zamiast samemu go wzbogacać.

– Jeśli masz możliwość wzbogacania do 3,67 proc., potrzeba kilku tygodni, by dojść do 20 proc., potem do 60 proc., potem do 80 i 90 proc., które są potrzebne do (budowy) broni – wyjaśnił sekretarz stanu USA.

1 maja wysokiej rangi przedstawiciel władz Iranu poinformował agencję Reutera, że czwarta runda rozmów USA i Iranu, która miała odbyć się w Rzymie 3 maja, została przełożona, a nowy termin zostanie ustalony „w zależności od podejścia USA” do rozmów.