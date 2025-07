W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chińskie cła i wsparcie dla Moskwy

Wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych Wang Yi w Europie miała być próbą zacieśnienia współpracy przed szczytem UE–Chiny, jednak przyniosła odwrotny skutek. Według informacji CNN, podczas spotkania z Kają Kallas z Komisji Europejskiej, Wang Yi zadeklarował, że Pekin nie dopuści do porażki Rosji na Ukrainie, co podważa oficjalną neutralność Chin. Słowa chińskiego dyplomaty odebrano jako bezpośrednie poparcie Moskwy.

Wkrótce po tej wizycie Chiny ogłosiły pięcioletnie cła na import brandy z UE i wykluczyły europejskie firmy z przetargów na sprzęt medyczny. Komisja Europejska nazwała te działania nieuzasadnionymi. Choć oficjalne powody eskalacji nie zostały podane, niepowodzenie rozmów Wanga Yi w Europie wydaje się kluczowe. Napięcie na linii UE–Chiny rośnie – pytanie, jak zareaguje Bruksela.

Koniec taryf na energię w Polsce?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rekomendują eliminację regulowanych taryf dla ok. 15 mln gospodarstw. Celem jest migracja konsumentów do dynamicznych taryf, co mogłoby zwiększyć wykorzystanie OZE i przedłużyć bezpieczeństwo energetyczne. URE i Ministerstwo Klimatu podchodzą do propozycji ostrożnie.

Rozmowa Trumpa z Zełenskim o wsparciu dla Ukrainy

Donald Trump rozmawiał telefonicznie z prezydentem Zełenskim o zawieszeniu części pomocy wojskowej. Obaj przywódcy zgodzili się na współpracę w celu zwiększenia bezpieczeństwa ukraińskiej przestrzeni powietrznej i sektorów zbrojeniowych. W tle – kontrowersyjne decyzje administracji USA, podważane przez realny stan zasobów.

Szczyt BRICS w Rio i sprzeciw wobec taryf USA

W trakcie szczytu w Rio kraje BRICS potępiły „jednostronne taryfy” i środki przymusu międzynarodowego, krytykując politykę USA. Poparły także porozumienie klimatyczne z Paryża – to kolejny sygnał globalnego wzmocnienia współpracy Południa.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.