W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku polskie porty lotnicze obsłużyły już 36 mln pasażerów. Największe wzrosty notuje Kraków, który zyskał miano najszybciej rosnącego średniej wielkości lotniska w UE. Warszawskie Okęcie działa na granicy przepustowości, a PLL LOT uruchamia nowe kierunki turystyczne. Problem mają mniejsze porty – Radom i Zielona Góra odprawiły mniej pasażerów niż rok temu.
Minister obrony Holandii Ruben Brekelmans zapowiedział wysłanie 300 żołnierzy wraz z dwoma bateriami systemów Patriot i obroną antydronową do Polski. Mają one chronić dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę po incydencie z rosyjskim dronem, który rozbił się na polskim terytorium.
Rosyjska dyplomacja intensyfikuje działania na kierunku azjatyckim. Moskwa chce nie tylko utrzymać eksport ropy do Indii, ale też rozszerzyć współpracę o energetykę jądrową i LNG. Kreml liczy także na odnowienie formatu Rosja–Chiny–Indie, aby wzmocnić współpracę euroazjatycką w obliczu presji ze strony USA.
Największa kryptowaluta świata w zeszłym tygodniu osiągnęła historyczne 125,5 tys. dol., by w kilka dni spaść do 113 tys. Część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków. Analitycy podkreślają, że kluczowym czynnikiem dla rynku kryptowalut pozostaje polityka amerykańskiego Fedu. Prognozy są rozbieżne – od 135 tys. dol. do nawet 250 tys. za jednego bitcoina jeszcze w tym roku.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.
