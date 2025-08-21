W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Polskie lotniska biją rekordy pasażerów

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku polskie porty lotnicze obsłużyły już 36 mln pasażerów. Największe wzrosty notuje Kraków, który zyskał miano najszybciej rosnącego średniej wielkości lotniska w UE. Warszawskie Okęcie działa na granicy przepustowości, a PLL LOT uruchamia nowe kierunki turystyczne. Problem mają mniejsze porty – Radom i Zielona Góra odprawiły mniej pasażerów niż rok temu.

Holandia wzmacnia polską obronę

Minister obrony Holandii Ruben Brekelmans zapowiedział wysłanie 300 żołnierzy wraz z dwoma bateriami systemów Patriot i obroną antydronową do Polski. Mają one chronić dostawy sprzętu wojskowego na Ukrainę po incydencie z rosyjskim dronem, który rozbił się na polskim terytorium.

Reklama Reklama

Rosja liczy na współpracę euroazjatycką

Rosyjska dyplomacja intensyfikuje działania na kierunku azjatyckim. Moskwa chce nie tylko utrzymać eksport ropy do Indii, ale też rozszerzyć współpracę o energetykę jądrową i LNG. Kreml liczy także na odnowienie formatu Rosja–Chiny–Indie, aby wzmocnić współpracę euroazjatycką w obliczu presji ze strony USA.

Bitcoin traci po rekordach

Największa kryptowaluta świata w zeszłym tygodniu osiągnęła historyczne 125,5 tys. dol., by w kilka dni spaść do 113 tys. Część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków. Analitycy podkreślają, że kluczowym czynnikiem dla rynku kryptowalut pozostaje polityka amerykańskiego Fedu. Prognozy są rozbieżne – od 135 tys. dol. do nawet 250 tys. za jednego bitcoina jeszcze w tym roku.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.