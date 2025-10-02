Sławomir Żurawski: Poczta Polska będzie znaczącym graczem na rynku kurierskim

Jak będzie się Poczcie Polskiej rozmawiało z Allegro po przejęciu Orlen Paczki?

Nie może być mowy o przejęciu, nie jesteśmy w tym miejscu. Na razie rozpoczynamy wspólną drogę, której intencją jest pełna integracja i dalszy rozwój w oparciu o kompetencje i zasoby Orlen Paczki.

Oczywiście, dla każdej firmy kurierskiej współpraca z Allegro jest istotna, ponieważ ta platforma odpowiada za 40-45 proc. ruchu paczkowego w Polsce. Allegro jest klientem zarówno Poczty Polskiej, jak i Orlen Paczki i w każdym przypadku to zarządy tych spółek niezależnie będą ustalały warunki współpracy z tą i każdą inną platformą.

Integrując się z Orlen Paczką, będziemy realizować jej strategię ustaloną na lata 2025-2028 r. i nie mamy zamiaru ingerować w relacje między jej partnerami. Jednocześnie, w ramach własnych relacji z Allegro, będziemy starali się rozwijać łączące nas partnerstwo.

Kiedy pierwszy krok w procesie przejęcia?

Integrację zaczniemy od podwyższenia kapitału Orlen Paczki, co nastąpi na przełomie 2025 i 2026 r. i Poczta Polska stanie się udziałowcem mniejszościowym spółki.

Czy Orlen Paczka przejmie aktywa Pocztexu?

Pocztex jako taki nie ma swoich aktywów, gdyż jest integralną częścią Poczty i jest naszym produktem. Do Orlen Paczki przekażemy w formie kolejnego podwyższenia kapitału sieć maszyn APM. W jej ramach zbudujemy ofertę grupy dla rynku KEP. Wniesiemy do spółki Orlen Paczka tylko takie aktywa, które zwiększą jej wartość biznesową. Nie zamierzamy obciążać zdrowego organizmu Orlen Paczki naszymi problemami. Działalność kurierska Poczty Polskiej musi się rozwijać w oparciu o kompetencje poparte sukcesem rynkowym.