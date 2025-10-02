Sławomir Żurawski: Poczta Polska będzie znaczącym graczem na rynku kurierskim

Aktualizacja: 02.10.2025 06:35 Publikacja: 02.10.2025 04:53
Foto: materiały prasowe
Nie może być mowy o przejęciu, nie jesteśmy w tym miejscu. Na razie rozpoczynamy wspólną drogę, której intencją jest pełna integracja i dalszy rozwój w oparciu o kompetencje i zasoby Orlen Paczki.
Oczywiście, dla każdej firmy kurierskiej współpraca z Allegro jest istotna, ponieważ ta platforma odpowiada za 40-45 proc. ruchu paczkowego w Polsce. Allegro jest klientem zarówno Poczty Polskiej, jak i Orlen Paczki i w każdym przypadku to zarządy tych spółek niezależnie będą ustalały warunki współpracy z tą i każdą inną platformą.
Integrując się z Orlen Paczką, będziemy realizować jej strategię ustaloną na lata 2025-2028 r. i nie mamy zamiaru ingerować w relacje między jej partnerami. Jednocześnie, w ramach własnych relacji z Allegro, będziemy starali się rozwijać łączące nas partnerstwo.
Integrację zaczniemy od podwyższenia kapitału Orlen Paczki, co nastąpi na przełomie 2025 i 2026 r. i Poczta Polska stanie się udziałowcem mniejszościowym spółki.
Pocztex jako taki nie ma swoich aktywów, gdyż jest integralną częścią Poczty i jest naszym produktem. Do Orlen Paczki przekażemy w formie kolejnego podwyższenia kapitału sieć maszyn APM. W jej ramach zbudujemy ofertę grupy dla rynku KEP. Wniesiemy do spółki Orlen Paczka tylko takie aktywa, które zwiększą jej wartość biznesową. Nie zamierzamy obciążać zdrowego organizmu Orlen Paczki naszymi problemami. Działalność kurierska Poczty Polskiej musi się rozwijać w oparciu o kompetencje poparte sukcesem rynkowym.
Poczta nie ma wyboru, nie jest w stanie dłużej funkcjonować tak jak dotychczas. Może albo rozwijać usługi kurierskie, przenosząc ten biznes operacyjnie do zdrowego wehikułu, albo budować je samodzielnie, co jest obarczone znacznie większym ryzykiem. Nie jest tajemnicą, że nie mamy właściwej infrastruktury do obsługi paczek – ta obecna zbudowana jest do obsługi listów, co powoduje, że procesy paczkowe są drogie i niskiej jakości.
W pierwszym kroku musimy doprowadzić do sytuacji integrowania podobnych modeli funkcjonowania operacyjnego.
Standard rynkowy, w którym w pełni funkcjonuje Orlen Paczka, oparty jest na współpracy z kurierami na umowach B2B. Taki model jest korzystny dla obu stron. Kurierzy mogą godziwie zarobić, a firmy kurierskie mogą zoptymalizować koszty ostatniej mili, która jest kluczowym elementem tego biznesu oraz odpowiednio sterować jakością usług z punktu widzenia konkurencyjności. W Poczcie Polskiej mamy do czynienia z modelem znacznie mniej efektywnym, nierynkowym. Musimy już teraz rozpocząć proces zmiany tego modelu. Musimy stać się konkurencyjni, musimy postawić klienta w centrum naszej uwagi.
Nie uważam, że ta zmiana będzie dużym problemem społecznym. Przede wszystkim współpraca i przyszła integracja zakładają znaczący wzrost biznesu KEP. To oznacza wzrost zapotrzebowania na ręce do pracy w sortowniach, jak również kierowców i kurierów. Równocześnie Poczta Polska w innych obszarach ma wciąż wakaty do obsadzenia. Dotyczy to w szczególności służby doręczeń czy pracowników okienkowych. Przy czym oczywiście rozumiem obawy pojedynczych pracowników. To naturalne przy każdej zmianie.
Ja to rozumiem. Mamy dokładnie policzone – nowe warunki to wyraźnie większy dochód. Model współpracy, który będziemy proponować naszym pracownikom, da im korzyść finansową. Ci, którzy mają obawę, że przejście na umowę B2B pogorszy ich sytuację, mogą pozostać w Poczcie Polskiej na etacie. Tylko wśród listonoszy mamy ok. 800 wolnych miejsc w całej Polsce.
Wprowadzimy program, który przeprowadzi naszych pracowników do wariantu gwarantowanej współpracy z Pocztą Polską na umowie B2B. W ramach programu mogą zakupić auta, swoje narzędzie pracy, z siedemdziesięcioprocentowym rabatem dla pojazdów, którymi dzisiaj jeżdżą, lub nowe, oferowane przez dealerów. W każdym przypadku Bank Pocztowy zapewni atrakcyjne finansowanie. Równocześnie podpiszemy odpowiednio długie kontrakty, by pracownicy czuli się bezpieczni. Wyznaczymy nowe rejony doręczeń, aby wynagrodzenie, zależne od liczby doręczonych paczek, liczby stopów w rejonie, było wyższe (już po odliczeniu wszystkich kosztów, np. paliwa i finansowania pojazdu) od dotychczasowej pensji.
Działalność kurierska to podstawowy filar transformacji Poczty. Staniemy się znaczącym graczem tego rynku. Po integracji zaoferujemy największą sieć punktów dostaw poza domem (PUDO i automaty paczkowe). Wspólnie udostępnimy ponad 30 tys. punktów odbioru, co jest z korzyścią dla klienta. Mamy konkretne cele i oceniamy, że za dwa lata będziemy obsługiwać ponad 250 mln paczek rocznie, co zapewni trwałą rentowność przedsięwzięciu. W Grupie Poczta Polska za obszar kurierski będzie odpowiadać Orlen Paczka. Najistotniejsze jest, aby klientom zaoferować wysoką jakość, adekwatny standard i wygodę. Chcemy być obecni na dużych platformach e-handlu.
To zarząd Orlen Paczki podejmuje decyzje biznesowe.
Sławomir Żurawski
Wiceprezes Poczty Polskiej SA ds. logistyki. Z Pocztą Polską związany od 1999 r. Kluczowe obszary jego specjalizacji obejmują logistykę, usługi pocztowe i kurierskie, e-commerce, tworzywa sztuczne oraz intermodalny transport kolejowy. Kierował programami i projektami związanymi z logistyką, sprzedażą, rozwojem produktów i strategii, transformacjami biznesowymi oraz poprawą wydajności operacyjnej. Pracował w Grupie Kapitałowej Poczta Polska (Poczta Polska S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.), ELPLAST+ Sp. z o.o., grupie PKP CARGO (PKP CARGO S.A., PKP CARGO Connect Sp. z o.o.) oraz grupie Laude (Laude Smart Intermodal S.A., Laude GmbH). Współpracował z wiodącymi firmami doradczymi, takimi jak Oliver Wyman, McKinsey & Company, PwC i Deloitte. Pełnił funkcje członka zarządu i rady nadzorczej, dyrektora zarządzającego oraz niezależnego doradcy biznesowego.
