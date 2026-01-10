Wyniki najnowszego badania skamieniałości z Maroka opublikowano 7 stycznia w czasopiśmie „Nature”.

Na tropie kluczowego węzła ewolucyjnego człowieka

Jak wyjaśniają autorzy publikacji, ostatni wspólny przodek neandertalczyków i denisowian żył w okresie 765–550 tys. lat temu. Do dziś toczą się debaty dotyczące m.in. rozmieszczenia geograficznego tej grupy. Ostatni, wspólny przodek neandertalczyków, denisowian i Homo sapiens bywa określany przez paleontologów mianem „przodka X”.

„Trwają debaty nad tym, które skamieniałości mogą reprezentować ten kluczowy węzeł ewolucyjny, a prawidłowa identyfikacja tego przodka jest niezbędna do zrozumienia kierunków późniejszych zmian ewolucyjnych” – wyjaśnia Antonio Rosas z Narodowego Muzeum Nauk Przyrodniczych w Madrycie (ekspert nie brał udziału w badaniu). Dotychczas jako potencjalnego „kandydata” wskazywano m.in. skamieniałości Homo antecessor z Atapuerca w Hiszpanii.

Jak podkreślają autorzy nowej analizy, skamieniałości z Maroka dają „mocne dowody na istnienie afrykańskiego rodu przodków naszego gatunku”.

Co wiadomo o skamieniałościach z Maroka?

Badane szczątki homininów pochodzą z wykopaliska „Thomas Quarry I” w Casablance (Maroko). Większość zbadanych skamieniałości wydobyto w latach 2008 i 2009. W skład cennego znaleziska wchodzą trzy kości szczęki (w tym jedna dziecięca), zęby i kręgi kostne. Znaleziono także kość udową z wyraźnymi śladami ugryzień dużego drapieżnika.