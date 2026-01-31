Aktualizacja: 01.02.2026 15:06 Publikacja: 31.01.2026 21:10
Zapora Atatürka
Foto: AdobeStock
Odkrycie, jak zauważają naukowcy, wskazuje na szersze rozprzestrzenienie się wczesnoneolitycznej kultury, która zmieniła postrzeganie pierwszych na świecie monumentalnych miejsc rytualnych.
Struktury te odkryto w pobliżu wioski Kiziloz w dystrykcie Samsat, gdzie cofające się wody zbiornika przy Zaporze Atatürka odsłoniły od dawna ukryte obiekty archeologiczne. Zespoły badawcze z Muzeum Adıyaman wkroczyły na teren wykopalisk i rozpoczęły badania wzdłuż nowo odsłoniętej linii brzegowej.
Podczas prac eksperci zidentyfikowali kamienne elementy w kształcie litery „T”, ściśle związane z Göbekli Tepe – słynnym na całym świecie prehistorycznym stanowiskiem archeologicznym w pobliżu Şanlıurfy, którego początki sięgają wczesnego neolitu, około 11 000 lat temu. Göbekli Tepe jest powszechnie uznawane za jeden z najwcześniejszych znanych przykładów monumentalnej architektury wzniesionej przez społeczności łowiecko-zbierackie.
Według profesora Sabahattina Ezera z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Adıyaman kamienie można datować na około 11 000 lat temu i są one elementami tej samej tradycji kulturowej, którą obserwuje się w Göbekli Tepe. Wyjaśnił on, że archeolodzy coraz częściej określają tę tradycję mianem „kultury Taş Tepeler” – terminem odnoszącym się do kilku prehistorycznych stanowisk archeologicznych w regionie Şanlıurfy, charakteryzujących się podobnymi kamiennymi filarami i układami rytualnymi.
Ezer zauważył też, że nowo zidentyfikowany obszar ma ogromne znaczenie, podkreślając, że dwie niewielkie struktury dostarczają już ważnych danych wstępnych. W jednym z nienaruszonych obiektów archeolodzy zaobserwowali płytki dół przypominający basen, otoczony płaskimi kamiennymi płytami, z umieszczonym pomiędzy nimi niewielkim filarem w kształcie litery T, którego układ odzwierciedla rozwiązania znane ze stanowisk kultury Taş Tepeler.
Dyrekcja muzeum podkreśliła, że odkrycie nastąpiło w krytycznym momencie. Zastępca dyrektora muzeum, Mustafa Çelik, powiedział, że formy w kształcie litery T były widoczne bezpośrednio na powierzchni po tym, jak zalegająca nad nimi gleba została zmyta przez powtarzające się wzrosty i spadki poziomu wody w zbiorniku. Pierwotnie artefakty znajdowały się kilka metrów pod ziemią, jednak naturalna erozja związana z funkcjonowaniem tamy doprowadziła do ich odsłonięcia.
W związku z przewidywanym ponownym wzrostem poziomu wody zespoły prowadzą obecnie prace ratunkowe, mające na celu udokumentowanie i zabezpieczenie struktur przed ich ponownym zatopieniem. Odzyskane artefakty zostały już przeniesione na wystawę w starożytnym mieście Perre – kolejnym ważnym zabytku archeologicznym w regionie Adıyaman.
