Ale czy oznacza to, że zarządy województw pozostaną instytucjami zarządzającymi środkami unijnymi?

Tak, pozostaną. W podobnej części jak obecnie. Skoro marszałkowie nadal będą odpowiedzialni za ponad 40 proc. środków z polityki spójności, to jawi się pytanie: od czego te 40 proc. będzie liczone? Od 123 mld euro czy od jakiejś innej kwoty?

To fundamentalne pytanie. Na dziś 123 mld euro to całość środków inwestycyjnych, także tych przeznaczonych na dopłaty do rolnictwa, na rozwój obszarów wiejskich. Podczas gdy w aktualnym budżecie unijnym Wspólna Polityka Rolna (WPR) to odrębna „szuflada” z pieniędzmi, to w kolejnym będziemy mieli tylko jedną „szufladę”, jeden duży zasób środków. I to od nas zależy, jak je podzielimy – ile trafi na wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa, a ile na klasyczną politykę spójności. Dyskusje się toczą. Musimy mądrze zdecydować. Oczywiście rolnictwo i rozwój przedsiębiorstw rolnych są bardzo ważne, bo to też bezpieczeństwo żywnościowe, ale sedno polskiego rozwoju wykracza dziś daleko poza rolnictwo, a inwestycje, które zapewnią nam prawdziwą konkurencyjność na rynku europejskim i globalnym, dotyczą dużo szerszej sfery niż obszary wiejskie. Dlatego trzeba bardzo dobrze wyważyć, aby środki poszły tam, gdzie jest największy potencjał rozwojowy. A największe potrzeby rozwojowe są wokół polskich technologii, innowacji, przedsiębiorczości, dobrych miejsc pracy, które będą równomiernie rozłożone w całej Polsce, w małych i średnich miastach, a nie tylko w metropoliach. Dylemat, gdzie postawimy linię odcięcia, jest ciągle przedmiotem dyskusji, a linię tę musimy postawić tam, żeby jak najwięcej pieniędzy poszło na inwestycje, które wygenerują jak najwięcej rozwoju.

Jako że będziemy dysponować jedną pulą pieniędzy, które mają trafić zarówno na politykę spójności, jak i WPR, ale też na obronność, ochronę granic i zarządzanie migracjami, to niemal wszyscy obawiają się, że o te pieniądze będą konkurować ministerstwa, regiony, rolnicy itd. Nie obawia się pani rozrywania tego budżetu?

Nigdy nie było inaczej. Jak są pieniądze, to są też różne grupy, które chcą jak najwięcej dla siebie, zarówno regionalnie, jak i resortowo. To normalne. Natomiast dobre zarządzanie inwestycjami to wielka odpowiedzialność na poziomie rządu. Naszym zadaniem jest wskazanie tych obszarów inwestycyjnych, które z punktu widzenia jakości życia, bezpieczeństwa i rozwoju są kluczowe. Nie chodzi o to, żeby traktować tę pulę jak kołdrę, którą każdy ciągnie w swoją stronę, żeby na koniec zostać ze strzępem materiału bez motoru rozwojowego. Chodzi o to, żeby ustalić priorytety inwestycyjne. I już to zrobiliśmy. Jesteśmy na finiszu prac nad strategią rozwoju Polski na najbliższe 10 lat. Już położyliśmy ją w Brukseli na stole i powiedzieliśmy, że wiemy, na co chcemy wykorzystać środki unijne. Pewne wąskie grupy interesów będą musiały cofnąć się dwa kroki po to, aby zwyciężyły inwestycje w takie obszary, które dają jak najwięcej rozwoju i jak najbardziej dokładają się do dobra wspólnego. To na pewno wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, które inwestują w nowe technologie, bo to nam daje wyższą efektywność pracy. Po drugie, chodzi o infrastrukturę, która da dostęp do dobrych miejsc pracy, m.in. transport publiczny. To też są kwestie bezpieczeństwa, rozumiane jako miejsca schronienia.

Rozmawiamy w Mikołajkach, w województwie warmińsko-mazurskim. Ten region oraz cztery inne z Polski Wschodniej trzecią już unijną perspektywą finansową korzystają, teraz także wraz z częścią Mazowsza, z odrębnego, dedykowanego im programu operacyjnego, ale zdaje się, że pani resort nie jest skłonny po 2027 r. kontynuować pomocy dla nich w odrębnej formule?

Plan Partnerstwa Krajowego i Regionalnego to nowe rozwiązanie, które dotyczy całej Unii. Każdy kraj członkowski UE przygotuje taki plan. Jak już mówiłam, to oznacza, że nie będzie oddzielnych programów, jak np. Fundusze dla nowoczesnej gospodarki, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko czy właśnie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Będzie jedna pula na kraj. To uwspólnienie myślenia o rozwoju, inwestycjach i o reformach w jednym planie z zachowaniem decentralizacji i zarządzania znaczną częścią środków spójności przez samorządowców. Zasadne jest jednak pytanie - co z regionami, które dzisiaj są ciągle mniej rozwinięte i potrzebują więcej wsparcia niż inne województwa.

No właśnie, co z nimi?

Regiony te dostaną dodatkowe wsparcie i dodatkowy dostęp do inwestycji na zasadach korzystniejszych niż regiony bardziej rozwinięte. Chodzi np. o niższy wkład własny albo dostęp do wsparcia budżetowego przy zapewnieniu wkładu własnego. Zasadne jest też pytanie, które to są regiony, gminy, miasta, które dzisiaj potrzebują w Polsce większego wsparcia ze względu na ciągłe deficyty rozwojowe, wynikające oczywiście z historii.