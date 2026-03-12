Nowa fala dotacji dla firm. W marcu ruszają duże konkursy z UE
– Marzec przynosi przedsiębiorcom wiosenne przebudzenie w dotacjach. Dla wielu spółek, zwłaszcza tych innowacyjnych, otwierają się właśnie okna finansowania, które mogą zdecydować o przyszłym kierunku rozwoju technologicznego, konkurencyjności na rynkach międzynarodowych i modernizacji produkcji – mówi Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes zarządu Collect Consulting, ekspertka od pozyskiwania dotacji, która stara się zwracać uwagę czytelników „Rzeczpospolitej” na najatrakcyjniejsze nabory w kolejnych miesiącach. W jej ocenie w marcu 2026 r. na szczególną uwagę zasługują trzy konkursy finansujące rozwój w polskich firmach.
I tak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraca z tegoroczną edycją programu STEP (Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy) w obszarze technologii cyfrowych i deeptech. Konkurs skierowany jest zarówno do mikro, małych i średnich firm, jak i do dużych przedsiębiorstw, samodzielnych lub w konsorcjach, w tym z jednostkami naukowymi. Nowa edycja koncentruje się na projektach w obszarze technologii cyfrowych i deeptech, czyli takich rozwiązaniach, które mają przełomowy potencjał dla gospodarki i bezpieczeństwa technologicznego Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie zależności Unii od zewnętrznych dostawców technologii krytycznych. Dzięki STEP firmy mogą sfinansować szeroki wachlarz projektów ultrainnowacyjnych – od badań przemysłowych i prac rozwojowych, po inwestycje w produkcję komponentów i rozwiązań deeptech, budowę infrastruktury badawczej, zakup aparatury, a także przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R.
– Kluczowe pozostają obszary technologii strategicznych, które reprezentować będą projekty, między innymi zaawansowane systemy cyfrowe, sztuczna inteligencja, technologie półprzewodnikowe czy rozwiązania o wysokim stopniu zaawansowania inżynieryjnego – zauważa Małgorzata Okularczyk-Okoń. Zwraca przy tym uwagę, że podobnie jak w ubiegłorocznych naborach, otwierają się równolegle dwie ścieżki A i B, z budżetami po 150 mln zł każda. Nabory wniosków zakończą się w połowie czerwca.
– Z perspektywy biznesu STEP to instrument umożliwiający realizację projektów o podwyższonym poziomie ryzyka technologicznego. Dzięki dotacji z UE firmy mogą przyspieszyć komercjalizację innowacji, wejść w łańcuchy dostaw technologii strategicznych oraz wzmocnić swoją pozycję jako dostawcy rozwiązań o znaczeniu międzynarodowym – mówi szefowa Collect Consulting.
Drugi z wyróżnionych przez nią naborów to dobrze znana, aczkolwiek odświeżona, Ścieżka SMART w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Od 23 marca do 22 maja 2026 r. o dofinansowanie będą mogły się tu ubiegać duże przedsiębiorstwa, które planują szeroko zakrojone działania badawczo-rozwojowe oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii.
– Ścieżka SMART to jeden z najbardziej kompleksowych instrumentów wsparcia, który mimo swojej popularności wśród firm cechuje się raczej niskim poziomem „przyznawalności” projektów – mówi prezes Okularczyk-Okoń. – Kluczowa jest tu innowacja. Barierą nierzadko jest też minimalna wartość projektu, czyli 3 mln zł oraz bazowanie w głównej mierze na module badawczo-rozwojowym – dodaje. Jej zdaniem w Ścieżce SMART nie ma miejsca na dotacje na „średnie” pomysły. Innowacje muszą zmieniać trajektorię rozwoju firm, wynosić ją na światowy poziom.
Otwierający się w marcu konkurs oferuje budżet rzędu 350 mln zł. Szefowa Collect Consulting przekonuje, że SMART to wyjątkowa okazja dla dużych firm, by zyskać środki na rozwój produktów i procesów o wysokim potencjale rynkowym. To narzędzie pozwalające na realizację szeroko zakrojonych programów transformacyjnych. – W praktyce Ścieżka SMART wspiera budowę przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacji, technologii, a nie wyłącznie na skali działalności – mówi Małgorzata Okularczyk-Okoń.
Ekspertka przewiduje, że jeszcze w marcu powinien się otworzyć, świetny w jej ocenie, konkurs dotacyjny skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Jego celem będzie modernizacja i rozwój przetwórstwa oraz poprawa efektywności łańcucha dostaw produktów rolnych. Beneficjentami będą przede wszystkim MŚP oraz podmioty działające w obszarze przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi.
Prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs „Wsparcie inwestycji w przetwórstwie i obrocie produktami rolnymi” (Plan Strategiczny WPR 2023-2027) sfinansuje nawet 60-proc. dotacją inwestycje w budowę i modernizację zakładów, zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, rozwój infrastruktury magazynowej, logistyki oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań cyfrowych i systemów jakości. Maksymalna kwota pomocy na beneficjenta to 10 mln zł. – Dla firm z branży spożywczej konkurs stanowi realną szansę na unowocześnienie zaplecza technologicznego bez nadmiernego obciążania kapitału własnego. W warunkach rosnącej konkurencji i presji kosztowej możliwość współfinansowania inwestycji przekłada się bezpośrednio na poprawę rentowności oraz zdolność do wejścia na nowe rynki – uważa Małgorzata Okularczyk-Okoń.
Zdaniem „naszej” ekspertki marzec jest dla przedsiębiorców nie tylko miesiącem składania wniosków, lecz przede wszystkim momentem strategicznego planowania. Choć każdy z trzech wyróżnionych przez nią konkursów adresowany jest do innego segmentu gospodarki, to łączy je kilka istotnych elementów. Po pierwsze, wszystkie premiują projekty o charakterze innowacyjnym i rozwojowym. Po drugie, wymagają jasno zdefiniowanego efektu gospodarczego, a więc wzrostu konkurencyjności, wdrożenia nowych produktów lub modernizacji procesów. Po trzecie, stanowią część szerszej strategii wzmacniania odporności i autonomii gospodarczej Polski oraz Unii Europejskiej.
– W obecnych realiach gospodarczych dotacje przestają być jedynie wsparciem finansowym, stają się narzędziem budowy długofalowej przewagi konkurencyjnej – podsumowuje szefowa Collect Consulting.
