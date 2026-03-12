Z tego artykułu dowiesz się: Jakie możliwości finansowania z Funduszy Europejskich będą dostępne dla firm w marcu?

Które konkretne programy dotacyjne zostaną uruchomione w tym okresie i na czym się koncentrują?

Dla jakich typów przedsiębiorstw przeznaczone są poszczególne konkursy i jakie warunki muszą one spełnić?

W jaki sposób pozyskane dotacje mogą realnie wzmocnić pozycję konkurencyjną firm

– Marzec przynosi przedsiębiorcom wiosenne przebudzenie w dotacjach. Dla wielu spółek, zwłaszcza tych innowacyjnych, otwierają się właśnie okna finansowania, które mogą zdecydować o przyszłym kierunku rozwoju technologicznego, konkurencyjności na rynkach międzynarodowych i modernizacji produkcji – mówi Małgorzata Okularczyk-Okoń, prezes zarządu Collect Consulting, ekspertka od pozyskiwania dotacji, która stara się zwracać uwagę czytelników „Rzeczpospolitej” na najatrakcyjniejsze nabory w kolejnych miesiącach. W jej ocenie w marcu 2026 r. na szczególną uwagę zasługują trzy konkursy finansujące rozwój w polskich firmach.

Program STEP – nowe dotacje UE na technologie cyfrowe i deeptech

I tak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraca z tegoroczną edycją programu STEP (Platforma na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy) w obszarze technologii cyfrowych i deeptech. Konkurs skierowany jest zarówno do mikro, małych i średnich firm, jak i do dużych przedsiębiorstw, samodzielnych lub w konsorcjach, w tym z jednostkami naukowymi. Nowa edycja koncentruje się na projektach w obszarze technologii cyfrowych i deeptech, czyli takich rozwiązaniach, które mają przełomowy potencjał dla gospodarki i bezpieczeństwa technologicznego Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie zależności Unii od zewnętrznych dostawców technologii krytycznych. Dzięki STEP firmy mogą sfinansować szeroki wachlarz projektów ultrainnowacyjnych – od badań przemysłowych i prac rozwojowych, po inwestycje w produkcję komponentów i rozwiązań deeptech, budowę infrastruktury badawczej, zakup aparatury, a także przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R.

– Kluczowe pozostają obszary technologii strategicznych, które reprezentować będą projekty, między innymi zaawansowane systemy cyfrowe, sztuczna inteligencja, technologie półprzewodnikowe czy rozwiązania o wysokim stopniu zaawansowania inżynieryjnego – zauważa Małgorzata Okularczyk-Okoń. Zwraca przy tym uwagę, że podobnie jak w ubiegłorocznych naborach, otwierają się równolegle dwie ścieżki A i B, z budżetami po 150 mln zł każda. Nabory wniosków zakończą się w połowie czerwca.