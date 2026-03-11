Czytaj więcej Nieruchomości Społecznicy chcą zablokować zburzenie kultowego biurowca Intraco Latem Polski Holding Nieruchomości zapowiedział zastąpienie ikonicznego, ale nieekonomicznego biurowca nowym. Społecznicy walczą o wpisanie Intraco...

PHN w listopadzie ub.r. otrzymał od miasta zgodę na rozbiórkę, jednak na początku stycznia o wpis Intraco do rejestru zawnioskowało, w imieniu grupy mieszkańców Muranowa, stowarzyszenie „Obrońcy Zabytków Warszawy”. 26 stycznia konserwator wszczął postępowanie, co było równoznaczne z nakazem wstrzymania wszelkich prac do czasu wydania decyzji. 19 lutego dokonano wizji lokalnej, 20 lutego zakończono postępowanie dowodowe.

Konserwator: po przebudowach biurowiec Intraco utracił wartość zabytkową

„Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego MWKZ stoi na stanowisku, iż biurowiec Intraco nie reprezentuje wartości historycznych, artystycznych lub naukowych uzasadniających indywidualny wpis do rejestru zabytków nieruchomych. Zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W ocenie MWKZ Intraco w obecnej formie nie spełnia wymogów tej definicji” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Konserwator skwitował, że na skutek wad konstrukcyjnych oraz nowych koncepcji użytkowania doszło do utraty autentyzmu obiektu, który jest nośnikiem wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Budynek w latach 1998-2000 przeszedł modernizację fasady, tracąc cechę wyróżniającą, czyli sposób opracowania elewacji za pomocą płytek ceramicznych o zielonym odcieniu, układanych w pasach podokiennych. Dodatkowo w latach 2002-2004 zmodernizowano wnętrza, w tym całkowicie zmieniono aranżację m.in. holu z antresolą. Wreszcie w latach 2020-2022 na dawnym podjeździe z zieleńcem PHN wzniósł budynek Intraco Prime.

„Jak wskazano w wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2023 r., wartościowaniu podlega obiekt w aktualnym stanie zachowania i formie. Oznacza to, że podstawą oceny jego wartości zabytkowych nie może być opis historyczny obiektu, w szczególności jeśli obiekt podlegał daleko idącym przebudowom i adaptacjom. O wartości obiektu nie stanowi jego pierwotna forma projektowana, a tym bardziej niezrealizowana koncepcja projektowa. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest bowiem zabytek, jako materialny dokument minionej epoki, a nie jego niezachowana lub niezrealizowana forma” – czytamy w uzasadnieniu.