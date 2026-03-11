Rzeczpospolita
Nieruchomości
Ikoniczny biurowiec Intraco nie będzie zabytkiem. Może ruszać rozbiórka

Konserwator odmówił wpisu Intraco do rejestru zabytków. Polski Holding Nieruchomości planuje wznowić prace zmierzające do zburzenia wieżowca i zastąpienia go nowoczesnym budynkiem.

Aktualizacja: 11.03.2026 16:37 Publikacja: 11.03.2026 16:00

Intraco trafi pod kilof, konserwator nie znalazł argumentów za wpisaniem biurowca PHN do rejestru zabytków. Na pierwszym planie dobudowany w 2022 r. biurowiec Intraco Prime.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka decyzja zapadła w sprawie wpisu biurowca Intraco do rejestru zabytków.
  • Jakie plany dotyczące przyszłości budynku wynikają z podjętej decyzji.
  • Kto jest odpowiedzialny za realizację tych planów i w jakim czasie.
  • Jakie argumenty Mazowieckiego Konserwatora Zabytków uzasadniają tę decyzję.
  • Jakie zmiany architektoniczne i funkcjonalne wpłynęły na ocenę wartości obiektu.
  • Z jakich powodów właściciel dąży do zastąpienia obecnego biurowca nowym obiektem.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją 35/2026 z 9 marca orzekł o odmowie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego biurowca Intraco znajdującego się przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Orzeczenie odmowne zapadło 9 marca, jest jeszcze możliwość odwołania się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ciągu 14 dni od doręczenia pisma. Złożenie odwołania będzie się wiązało ze wstrzymaniem wykonalności decyzji.

Orzeczenie wpłynęło do właściciela budynku, kontrolowanego przez Skarb Państwa Polskiego Holdingu Nieruchomości. 

– W najbliższym czasie budynek zostanie przekazany firmie odpowiedzialnej za jego rozbiórkę. Zgodnie z zakładanym harmonogramem prace rozbiórkowe będą trwały ok. 16 miesięcy – mówi Magdalena Kacprzak, rzeczniczka PHN.

PHN w listopadzie ub.r. otrzymał od miasta zgodę na rozbiórkę, jednak na początku stycznia o wpis Intraco do rejestru zawnioskowało, w imieniu grupy mieszkańców Muranowa, stowarzyszenie „Obrońcy Zabytków Warszawy”. 26 stycznia konserwator wszczął postępowanie, co było równoznaczne z nakazem wstrzymania wszelkich prac do czasu wydania decyzji. 19 lutego dokonano wizji lokalnej, 20 lutego zakończono postępowanie dowodowe.

Konserwator: po przebudowach biurowiec Intraco utracił wartość zabytkową

„Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego MWKZ stoi na stanowisku, iż biurowiec Intraco nie reprezentuje wartości historycznych, artystycznych lub naukowych uzasadniających indywidualny wpis do rejestru zabytków nieruchomych. Zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W ocenie MWKZ Intraco w obecnej formie nie spełnia wymogów tej definicji” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Konserwator skwitował, że na skutek wad konstrukcyjnych oraz nowych koncepcji użytkowania doszło do utraty autentyzmu obiektu, który jest nośnikiem wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Budynek w latach 1998-2000 przeszedł modernizację fasady, tracąc cechę wyróżniającą, czyli sposób opracowania elewacji za pomocą płytek ceramicznych o zielonym odcieniu, układanych w pasach podokiennych. Dodatkowo w latach 2002-2004 zmodernizowano wnętrza, w tym całkowicie zmieniono aranżację m.in. holu z antresolą. Wreszcie w latach 2020-2022 na dawnym podjeździe z zieleńcem PHN wzniósł budynek Intraco Prime.

„Jak wskazano w wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2023 r., wartościowaniu podlega obiekt w aktualnym stanie zachowania i formie. Oznacza to, że podstawą oceny jego wartości zabytkowych nie może być opis historyczny obiektu, w szczególności jeśli obiekt podlegał daleko idącym przebudowom i adaptacjom. O wartości obiektu nie stanowi jego pierwotna forma projektowana, a tym bardziej niezrealizowana koncepcja projektowa. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest bowiem zabytek, jako materialny dokument minionej epoki, a nie jego niezachowana lub niezrealizowana forma” – czytamy w uzasadnieniu.

Dlaczego PHN chce zastąpić Intraco? Nie spełnia standardów, nie można go zmodernizować

PHN rozważał wyburzenie Intraco jeszcze w 2013 r., ale zapadła decyzja o modernizacji. Lepszy standard najemcom miał zapewnić wybudowany vis-à-vis w 2022 r. mniejszy biurowiec Intraco Prime.

Zapowiadając w czerwcu 2025 r. wyburzenie Intraco, menedżerowie PHN podkreślali, że możliwości dalszej modernizacji budynku do współczesnych standardów zostały wyczerpane.

Źródło: rp.pl

