Kobiety opłakujące dziewczynkę, która zginęła podczas ataku na szkołę w Minab w Iranie.
Pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran pocisk rakietowy uderzył w budynek szkoły podstawowej w mieście Minab na południu Iranu. Według Hengaw – norweskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka – w budynku znajdowało się ok. 170 uczniów. Strona irańska podała zaś, że w szkole zginęło 175 osób, głównie dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Dotychczas do zbombardowania szkoły nie przyznały się ani Stany Zjednoczone, ani Izrael. Jak poinformował jednak w środę „The New York Times” – powołując się na amerykańskich urzędników zaznajomionych ze sprawą – prowadzone obecnie dochodzenie wojskowe wykazało, iż za atak odpowiadają USA.
Czytaj więcej
Podczas ataku na Iran wojska amerykańskie lub izraelskie zbombardowały szkołę podstawową dla dziewcząt. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło tam...
Jak podaje „The New York Times”, powołując się na anonimowe źródła, zbombardowanie szkoły w Iranie, do którego doszło 28 lutego, było prawdopodobnie wynikiem błędu – armia USA miała bowiem nieprawidłowo wyznaczyć cel. Jak wskazano, podczas operacji prowadzone były ataki na znajdującą się tuż obok szkoły irańską bazę wojskową, której częścią w przeszłości był właśnie budynek placówki edukacyjnej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, oficerowie Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) opracowali współrzędne celu na podstawie nieaktualnych danych dostarczonych przez Agencję Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency) – przekazały osoby poinformowane o przebiegu dochodzenia.
Urzędnicy podkreślają, że ustalenia wciąż mają charakter wstępny – do zadania jest wciąż wiele pytań, między innymi te dotyczące tego, dlaczego przestarzałe informacje nie zostały przez nikogo zweryfikowane.
Choć głównego wniosku z dochodzenia w dużej mierze można było się spodziewać – Stany Zjednoczone są bowiem jedyną stroną konfliktu, która używa rakiet Tomahawk – ustalenia te rzuciły cień na amerykańską operację wojskową w Iranie. Jak zauważa „The New York Times”, dochodzenie skomplikowało się także dlatego, że prezydent USA stwierdził wcześniej, iż za atak odpowiada Iran.
Czytaj więcej
Śledztwo prowadzone przez amerykańską armię wskazuje, że najprawdopodobniej to Amerykanie byli odpowiedzialni za atak z 28 lutego na szkołę podstaw...
Według osób zaznajomionych z dochodzeniem nadal nie jest jasne, dlaczego użyto nieaktualnych danych i kto nie zweryfikował ich przed wykorzystaniem.
„NYT” wyjaśnia, że szkoła w mieście Minab, którą zbombardowano, znajduje się w tym samym miejscu co budynki wykorzystywane przez Marynarkę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. Był to jeden z głównych celów amerykańskich uderzeń. Teren placówki edukacyjnej pierwotnie stanowił część bazy wojskowej. Budynek nie zawsze pełnił funkcję szkoły, ale wciąż nie jest jasne, kiedy dokładnie rozpoczęła ona działalność. Analiza przeprowadzona przez dziennik „The New York Times” wykazała jednak, że budynek szkolny został oddzielony ogrodzeniem od bazy wojskowej między rokiem 2013 a 2016. Zdjęcia satelitarne pokazują też, że usunięto wówczas wieże obserwacyjne znajdujące się wcześniej w pobliżu budynku, utworzono trzy wejścia do szkoły, uprzątnięto teren i wyznaczono przestrzenie rekreacyjne – w tym boisko sportowe namalowane na asfalcie – a ściany budynków pomalowano na niebiesko i różowo.
Zdjęcia satelitarne pokazujące szkołę w Minab przed atakiem i po ataku z 28 lutego
Według wstępnych ustaleń dane przekazane przez Agencję Wywiadu Obronnego wskazywały budynek szkoły jako cel wojskowy, gdy zostały przesłane do Dowództwa Centralnego nadzorującego operacje wojenne. Śledczy wciąż nie ustalili jednak w pełni, w jaki sposób nieaktualne dane zostały przekazane do Dowództwa Centralnego ani tego, czy Agencja Wywiadu Obronnego dysponowała w ogóle nowszymi informacjami.
Oprócz Agencji Wywiadu Obronnego i Dowództwa Centralnego śledczy analizują również działania Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), która dostarcza oraz analizuje zdjęcia satelitarne potencjalnych celów.
Jak zauważa amerykański dziennik, proces wyznaczania celów wojskowych jest bardzo złożony i obejmuje wiele instytucji. Za weryfikację poprawności danych odpowiedzialni są liczni oficerowie, a Dowództwo Centralne zobowiązane jest do weryfikacji otrzymywanych informacji. „W dynamicznych sytuacjach – takich jak pierwsze dni wojny – zdarza się jednak, że informacje nie są w pełni zweryfikowane” – wskazuje „NYT”. „Jeżeli dane dotyczące celu dostarczone przez Agencję Wywiadu Obronnego są starsze, oficerowie wywiadu powinni wykorzystać obrazy lub dane NGA w celu ich aktualizacji i weryfikacji” – zaznacza dziennik.
Dziennik „Tehran Times” opublikował na pierwszej stronie fotografie stu dzieci, które zginęły w ataku na szkołę w Minab. Redakcja opatrzyła portrety tytułem „Trump, spójrz im w oczy”
Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że dochodzenie wciąż trwa – wiele kwestii wciąż pozostaje bowiem do wyjaśnienia. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa jeszcze śledztwo, ani jakich jeszcze dowodów poszukują śledczy przed sformułowaniem ostatecznych wniosków.
Przedstawiciele Dowództwa Centralnego odmówili komentarza, zaś Agencja Wywiadu Obronnego skierowała pytania do Pentagonu, który również odmówił komentarza, wskazując na trwające postępowanie. Narodowa Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego nie odpowiedziała natomiast na prośbę o komentarz.
Czytaj więcej
Na początku wojny USA i Izraela z Iranem rakieta uderzyła w irańską szkołę podstawową, zabijając ponad setkę dzieci. – Jeśli chodzi o tę szkołę, to...
Od 28 lutego USA i Izrael atakują cele w Iranie, a Iran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, amerykańskie bazy wojskowe w regionie oraz państwa regionu – m.in. Arabię Saudyjską, ZEA, Oman, Katar, Kuwejt, Jordanię. W pierwszym dniu amerykańsko-izraelskich ataków na Iran zginął najwyższy przywódca duchowy Islamskiej Republiki Iranu ajatollah Ali Chamenei.
Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)
Szkoła podstawowa w Minab w południowym Iranie została zaatakowana 28 lutego. Ambasador Iranu przy ONZ Ali Bahreini oświadczył, że w ataku zginęło 150 uczennic. Według Hengaw – norweskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka – w budynku znajdowało się zaś ok. 170 uczniów. Danych tych nie sposób zweryfikować.
Prezydent USA Donald Trump został wcześniej zapytany przez media, czy to Amerykanie zbombardowali szkołę. – Nie. W mojej ocenie i na podstawie tego, co widziałem, zrobił to Iran – odparł. – Uważamy, że dokonał tego Iran, ponieważ, jak wiadomo, oni są bardzo niedokładni w używaniu swojej amunicji – dodał. Stojący obok Trumpa sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że Pentagon prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na szkołę. Utrzymywał przy tym, że „jedyną stroną atakującą ludność cywilną jest Iran”.
W serii kontrataków ukraińska armia odbiła tereny w stepach zaporoskich, mieszając szyki Rosjanom. Niewielkim zw...
Przedstawiciele izraelskiej administracji w czasie toczących się za zamkniętymi drzwiami dyskusji przyznają, że...
Premier Włoch Giorgia Meloni, dotąd bliska sojuszniczka prezydenta USA Donalda Trumpa, stwierdziła, że ataki U...
Rosyjska armia nie może pozbierać się po odcięciu od łączności Starlink. Ukraińska wypuszcza coraz więcej nowych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas