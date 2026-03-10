Z tego artykułu dowiesz się: Co wiadomo o ataku rakietowym na szkołę podstawową w mieście Minab w Iranie?

Jakie jest stanowisko amerykańskich władz, w tym Donalda Trumpa, odnośnie zbombardowania irańskiej szkoły?

Na jakiej podstawie Władysław Bartoszewski twierdzi, że szkołę w Iranie zbombardował Iran?

Jak Władysław Bartoszewski ocenia działania wojenne Izraela i decyzje premiera Beniamina Netanjahu w kontekście zarzutów o zbrodnie wojenne?

Ile dzieci, według UNICEF, zginęło po rozpoczęciu przez USA i Izrael działań zbrojnych przeciw Iranowi oraz Libanowi?

Jakie są różne szacunki dotyczące liczby ofiar wojny prowadzonej przez Izrael w Strefie Gazy?

Pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran pocisk rakietowy uderzył w budynek szkoły podstawowej w mieście Minab na południu Iranu. Była sobota, pierwszy dzień tygodnia nauki, w szkole trwały lekcje.

Podczas ataku USA i Izraela na Iran zbombardowana została szkoła, zginęło ponad 100 dzieci

Według Hengaw, norweskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka, w budynku znajdowało się ok. 170 uczniów. Strona irańska podała, że w zbombardowanej szkole zginęło 175 osób, głównie dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Stany Zjednoczone ani Izrael nie przyznały się do zbombardowania szkoły. W mediach społecznościowych pojawiły się niepoparte dowodami twierdzenia, że dzieci zginęły od uderzenia irańskiej rakiety, która miała zboczyć z kursu.