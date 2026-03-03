To pierwszy raz, gdy małżonka jakiegokolwiek sprawującego urząd przywódcy państwa przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, organu Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego obowiązków należy utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Reklama Reklama

Posiedzenie, na którym Melania Trump wygłosiła wystąpienie, było poświęcone dzieciom oraz edukacji w czasie konfliktu zbrojnego i zostało zorganizowane dwa dni po tym, jak wojska USA i Izraela uderzyły na Iran. Atak amerykańskich i izraelskich sił potępił sekretarz generalny ONZ António Guterres, który oświadczył, że podjęte przez USA i Izrael działania mogą „w najbardziej niestabilnym regionie świata” rozpocząć ciąg zdarzeń, „których nikt nie będzie w stanie kontrolować”.

Szkoła w Minab zbombardowana. Iran: Zginęło 165 osób, głównie dzieci

Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) wyraziła głębokie zaniepokojenie wpływem eskalacji działań wojennych m.in. na bezpieczeństwo dzieci w wieku szkolnym. „Wstępne doniesienia wskazują, że atak na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab w południowym Iranie spowodował śmierć ponad 100 osób, w tym wielu uczennic. Zabicie uczennic w miejscu przeznaczonym do nauki stanowi poważne naruszenie ochrony przysługującej szkołom na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego” – głosił komunikat.

Również Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podkreślił, że „ataki na ludność cywilną i obiekty cywilne, w tym szkoły, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego”.