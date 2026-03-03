Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ
To pierwszy raz, gdy małżonka jakiegokolwiek sprawującego urząd przywódcy państwa przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, organu Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego obowiązków należy utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.
Posiedzenie, na którym Melania Trump wygłosiła wystąpienie, było poświęcone dzieciom oraz edukacji w czasie konfliktu zbrojnego i zostało zorganizowane dwa dni po tym, jak wojska USA i Izraela uderzyły na Iran. Atak amerykańskich i izraelskich sił potępił sekretarz generalny ONZ António Guterres, który oświadczył, że podjęte przez USA i Izrael działania mogą „w najbardziej niestabilnym regionie świata” rozpocząć ciąg zdarzeń, „których nikt nie będzie w stanie kontrolować”.
Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) wyraziła głębokie zaniepokojenie wpływem eskalacji działań wojennych m.in. na bezpieczeństwo dzieci w wieku szkolnym. „Wstępne doniesienia wskazują, że atak na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab w południowym Iranie spowodował śmierć ponad 100 osób, w tym wielu uczennic. Zabicie uczennic w miejscu przeznaczonym do nauki stanowi poważne naruszenie ochrony przysługującej szkołom na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego” – głosił komunikat.
Również Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podkreślił, że „ataki na ludność cywilną i obiekty cywilne, w tym szkoły, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego”.
Do zbombardowania szkoły dla dziewcząt doszło w sobotę. Według strony irańskiej, w zaatakowanym budynku zginęło ponad 160 osób, w większości dzieci w wieku od 7 do 12 lat. We wtorek w Minabie odbył się zbiorowy pogrzeb ofiar, w ceremonii wzięły udział tysiące osób.
Iran oskarża o atak na szkołę wojska USA i Izraela. Izraelskie dowództwo oświadczyło, że nie ma wiedzy na temat działań Sił Obronnych Izraela w rejonie Minab. Pytany o zabicie dzieci sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Departament Obrony sprawdzi, czy na szkołę spadły amerykańskie rakiety. – Stany Zjednoczone nie zaatakowałyby szkoły celowo – przekonywał.
Udział żony Donalda Trumpa w posiedzeniu RB ONZ zapowiadano w ubiegłym tygodniu, zanim amerykańskie i izraelskie pociski uderzyły w cele w Iranie.
W marcu Stany Zjednoczone objęły rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Melania Trump odczytała swoje wystąpienie z kartki. Jej współpracownicy informowali, że celem pierwszej damy było podkreślenie roli edukacji jako sposobu na promowanie tolerancji i pokoju na świecie podczas posiedzenia zatytułowanego „Dzieci, technologia i edukacja w czasie konfliktu”.
Ambasador Iranu przy ONZ, Amir Said Irawani ocenił, iż zwoływanie przez USA posiedzenia na temat chronienia dzieci w konfliktach zbrojnych, gdy jednocześnie Amerykanie przeprowadzają „ataki rakietowe na irańskie miasta, bombardując szkoły i zabijając dzieci”, to hańba i przejaw hipokryzji.
Nie odnosząc się wprost do oskarżeń Iranu, ambasador Chin przy ONZ, Fu Cong, oświadczył na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że ataki na szkoły stanowią poważne naruszenie i że społeczność międzynarodowa powinna odpowiedzieć na takie incydenty, podejmując działania w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
– Stany Zjednoczone stoją po stronie wszystkich dzieci na całym świecie. Mam nadzieję, że wkrótce pokój będzie również waszym udziałem – mówiła na posiedzeniu żona Donalda Trumpa. Zwracając się do przedstawicieli państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa przekonywała, że ich misja, polegająca na utrzymywaniu bezpieczeństwa, musi być realizowana konsekwentnie i nie może być traktowana z lekceważeniem.
Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat dzieci, technologii i edukacji w konfliktach zbrojnych
Melania Trump w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
– Pokój (...) nie musi być kruchy – dodała. – Trwały pokój zostanie osiągnięty, gdy wiedza i zrozumienie będą w pełni cenione przez wszystkie społeczeństwa. To, jaką wagę przywódcy narodu przykładają do edukacji, kształtuje fundament systemu wartości ich kraju – kontynuowała. W swym wystąpieniu Melania Trump mówiła także, że społeczeństwa, którymi władają wiedza i mądrość, są bardziej pokojowe.
Donald Trump od lat krytykuje ONZ, twierdząc, że organizacja ta jest nieskuteczna i wymaga reform. W ubiegłym tygodniu rzecznik ONZ Stéphane Dujarric ocenił, że plan, by Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu RB ONZ pokazuje, jaką wagę Stany Zjednoczone przywiązują do Rady Bezpieczeństwa oraz zaplanowanego tematu rozmów.
