Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu RB ONZ. Iran: Hańba i hipokryzja

Żona prezydenta USA Donalda Trumpa, Melania Trump, przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. To pierwszy taki przypadek w historii. Wystąpienie amerykańskiej pierwszej damy poświęcone było m.in. sprawie ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych, co przedstawiciel Iranu uznał za hipokryzję – Teheran oskarża USA i Izrael o zbombardowanie szkoły podstawowej i zabicie ponad 160 dziewczynek i nauczycieli.

Publikacja: 03.03.2026 12:21

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Jakub Czermiński

To pierwszy raz, gdy małżonka jakiegokolwiek sprawującego urząd przywódcy państwa przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, organu Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego obowiązków należy utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Posiedzenie, na którym Melania Trump wygłosiła wystąpienie, było poświęcone dzieciom oraz edukacji w czasie konfliktu zbrojnego i zostało zorganizowane dwa dni po tym, jak wojska USA i Izraela uderzyły na Iran. Atak amerykańskich i izraelskich sił potępił sekretarz generalny ONZ António Guterres, który oświadczył, że podjęte przez USA i Izrael działania mogą „w najbardziej niestabilnym regionie świata” rozpocząć ciąg zdarzeń, „których nikt nie będzie w stanie kontrolować”.

Akcja ratunkowa w miejscowości Minab w Iranie, gdzie wojska USA lub Izraela zbombardowały szkołę pod
Wojska USA lub Izraela zbombardowały szkołę podstawową w Iranie. Media: Zginęło 120 dzieci

Szkoła w Minab zbombardowana. Iran: Zginęło 165 osób, głównie dzieci

Z kolei Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) wyraziła głębokie zaniepokojenie wpływem eskalacji działań wojennych m.in. na bezpieczeństwo dzieci w wieku szkolnym. „Wstępne doniesienia wskazują, że atak na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minab w południowym Iranie spowodował śmierć ponad 100 osób, w tym wielu uczennic. Zabicie uczennic w miejscu przeznaczonym do nauki stanowi poważne naruszenie ochrony przysługującej szkołom na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego” – głosił komunikat.

Również Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podkreślił, że „ataki na ludność cywilną i obiekty cywilne, w tym szkoły, stanowią naruszenie prawa międzynarodowego”.

Do zbombardowania szkoły dla dziewcząt doszło w sobotę. Według strony irańskiej, w zaatakowanym budynku zginęło ponad 160 osób, w większości dzieci w wieku od 7 do 12 lat. We wtorek w Minabie odbył się zbiorowy pogrzeb ofiar, w ceremonii wzięły udział tysiące osób.

USA i Izrael nie przyznają się do zbombardowania szkoły w Iranie

Iran oskarża o atak na szkołę wojska USA i Izraela. Izraelskie dowództwo oświadczyło, że nie ma wiedzy na temat działań Sił Obronnych Izraela w rejonie Minab. Pytany o zabicie dzieci sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Departament Obrony sprawdzi, czy na szkołę spadły amerykańskie rakiety. – Stany Zjednoczone nie zaatakowałyby szkoły celowo – przekonywał.

Udział żony Donalda Trumpa w posiedzeniu RB ONZ zapowiadano w ubiegłym tygodniu, zanim amerykańskie i izraelskie pociski uderzyły w cele w Iranie.

W marcu Stany Zjednoczone objęły rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Melania Trump odczytała swoje wystąpienie z kartki. Jej współpracownicy informowali, że celem pierwszej damy było podkreślenie roli edukacji jako sposobu na promowanie tolerancji i pokoju na świecie podczas posiedzenia zatytułowanego „Dzieci, technologia i edukacja w czasie konfliktu”.

Trump: Wojna z Iranem dopiero nabiera rozpędu. Wielka fala nadchodzi
Ambasador Iranu przy ONZ, Amir Said Irawani ocenił, iż zwoływanie przez USA posiedzenia na temat chronienia dzieci w konfliktach zbrojnych, gdy jednocześnie Amerykanie przeprowadzają „ataki rakietowe na irańskie miasta, bombardując szkoły i zabijając dzieci”, to hańba i przejaw hipokryzji.

Nie odnosząc się wprost do oskarżeń Iranu, ambasador Chin przy ONZ, Fu Cong, oświadczył na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że ataki na szkoły stanowią poważne naruszenie i że społeczność międzynarodowa powinna odpowiedzieć na takie incydenty, podejmując działania w celu pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Melania Trump życzy wszystkim dzieciom pokoju

– Stany Zjednoczone stoją po stronie wszystkich dzieci na całym świecie. Mam nadzieję, że wkrótce pokój będzie również waszym udziałem – mówiła na posiedzeniu żona Donalda Trumpa. Zwracając się do przedstawicieli państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa przekonywała, że ich misja, polegająca na utrzymywaniu bezpieczeństwa, musi być realizowana konsekwentnie i nie może być traktowana z lekceważeniem. 

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

– Pokój (...) nie musi być kruchy – dodała. – Trwały pokój zostanie osiągnięty, gdy wiedza i zrozumienie będą w pełni cenione przez wszystkie społeczeństwa. To, jaką wagę przywódcy narodu przykładają do edukacji, kształtuje fundament systemu wartości ich kraju – kontynuowała. W swym wystąpieniu Melania Trump mówiła także, że społeczeństwa, którymi władają wiedza i mądrość, są bardziej pokojowe.

Donald Trump od lat krytykuje ONZ, twierdząc, że organizacja ta jest nieskuteczna i wymaga reform. W ubiegłym tygodniu rzecznik ONZ Stéphane Dujarric ocenił, że plan, by Melania Trump przewodniczyła posiedzeniu RB ONZ pokazuje, jaką wagę Stany Zjednoczone przywiązują do Rady Bezpieczeństwa oraz zaplanowanego tematu rozmów.

Źródło: rp.pl

