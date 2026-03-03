Włoska opozycja chce dymisji ministra Guido Crosetto
Ostatecznie Crosetto wrócił do Włoch samolotem wojskowym w niedzielę, co wywołało krytykę opozycji, ponieważ w tym samym czasie wielu obywateli Włoch nie może wrócić do ojczyzny z Bliskiego Wschodu.
Crosetto był we Włoszech z przyczyn osobistych, wraz z rodziną. Opozycja chce, by minister zapłacił za lot samolotu, którym wrócił do kraju, trzykrotnie tyle, ile lot ten kosztował – podaje agencja ANSA. Ponadto włoski rząd jest krytykowany przez opozycję za to, że nie wiedział, kiedy rozpoczną się ataki (mimo że ataków dokonują m.in. USA, sojusznik Włoch z NATO).
Czytaj więcej
Ropa z Arabii Saudyjskiej i Emiratów może ominąć zablokowaną Cieśninę Ormuz – mówi specjalnie dla...
Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) domaga się, by minister przedstawił w parlamencie wyjaśnienia. Wezwał też ministra obrony do rezygnacji.
– To szokujący incydent, który wymaga poważnej refleksji – powiedział zastępca przewodniczącego M5S Stefano Patuanelli, zanim jeszcze Crosetto wrócił do kraju.
– Szef resortu obrony nie jest fizycznie obecny w kraju i nie może szybko wrócić do kraju w jednym z najdelikatniejszych momentów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe w ciągu ostatnich lat – dodał. – To nie jest kwestia osobista, ale instytucjonalna – zaznaczył.
– Jest zasadne zapytać, do jakiego stopnia rząd miał informację wyprzedzającą, jeśli chodzi o rozwój sytuacji militarnej, jaka była koordynacja z sojusznikami i jak zapewniono pełne działanie łańcucha dowodzenia w tym kluczowym czasie – mówił przedstawiciel Ruchu Pięciu Gwiazd.
Crosetto odpierając zarzuty stwierdził, że wydarzeń weekendowych na Bliskim Wschodzie nie mógł przewidzieć, a polityczny spór o jego obecność w Dubaju nazwał „absurdalnym”. Premier Giorgia Meloni broniła swojego ministra, przekonując że mimo pobytu w Dubaju nadal realizował swoje obowiązki.
Tymczasem włoski rząd poinformował we wtorek, że pracuje „non stop”, by pomóc obywatelom kraju, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie.
We wtorek dwa samoloty (w tym m.in. jeden z Omanu) mają przewieźć do Rzymu ok. 300 osób, a kolejny, który wystartuje z Abu Zabi, zabierze do Mediolanu ok. 200 osób. We wtorek po południu dwa kolejne samoloty z Abu Zabi mają polecieć do Mediolanu i Rzymu, a kolejny samolot z Omanu poleci do Włoch w środę.
Żona prezydenta USA Donalda Trumpa, Melania Trump, przewodniczyła posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. To pierws...
Nowa doktryna strategiczna, którą ogłosił Emmanuel Macron, otwiera możliwość stacjonowania w naszym kraju myśliw...
W ostatecznym rachunku administracja USA nie będzie miała nic przeciwko powstaniu w Teheranie nowych władz z udz...
Po imigrantach, George'u Sorosie, Brukseli i homoseksualistach Ukraina ma być nowym straszakiem, który uratuje F...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas