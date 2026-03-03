Rzeczpospolita
Wlochy: Opozycja chce dymisji ministra obrony, który utknął w Dubaju

Minister obrony Guido Crosetto wrócił już do Włoch po tym, jak w weekend utknął w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w związku z atakiem USA i Izraela na Iran i odwetowymi atakami Iranu m.in. na ZEA.

Publikacja: 03.03.2026 12:50

Włoska opozycja chce dymisji ministra Guido Crosetto

Artur Bartkiewicz

Ostatecznie Crosetto wrócił do Włoch samolotem wojskowym w niedzielę, co wywołało krytykę opozycji, ponieważ w tym samym czasie wielu obywateli Włoch nie może wrócić do ojczyzny z Bliskiego Wschodu. 

Minister obrony Włoch Guido Crosetto był w Dubaju z przyczyn osobistych. I utknął

Crosetto był we Włoszech z przyczyn osobistych, wraz z rodziną. Opozycja chce, by minister zapłacił za lot samolotu, którym wrócił do kraju, trzykrotnie tyle, ile lot ten kosztował – podaje agencja ANSA. Ponadto włoski rząd jest krytykowany przez opozycję za to, że nie wiedział, kiedy rozpoczną się ataki (mimo że ataków dokonują m.in. USA, sojusznik Włoch z NATO).

Żołnierze amerykańscy na World Defense Show pod Rijadem, początek lutego 2026
Biznes
Polka z Rijadu dla „Rzeczpospolitej”: Cieśnina Ormuz zamknięta? Saudyjczycy i Emiraty mają alternatywę

Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) domaga się, by minister przedstawił w parlamencie wyjaśnienia. Wezwał też ministra obrony do rezygnacji. 

– To szokujący incydent, który wymaga poważnej refleksji – powiedział zastępca przewodniczącego M5S Stefano Patuanelli, zanim jeszcze Crosetto wrócił do kraju. 

Jest zasadne zapytać do jakiego stopnia rząd miał informację wyprzedzającą, jeśli chodzi o rozwój sytuacji militarnej, jaka była koordynacja z sojusznikami i jak zapewniono pełne działanie łańcucha dowodzenia w tym kluczowym czasie

Stefano Patuanelli, zastępca przewodniczącego Ruchu Pięciu Gwiazd

– Szef resortu obrony nie jest fizycznie obecny w kraju i nie może szybko wrócić do kraju w jednym z najdelikatniejszych momentów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe w ciągu ostatnich lat – dodał. – To nie jest kwestia osobista, ale instytucjonalna – zaznaczył. 

– Jest zasadne zapytać, do jakiego stopnia rząd miał informację wyprzedzającą, jeśli chodzi o rozwój sytuacji militarnej, jaka była koordynacja z sojusznikami i jak zapewniono pełne działanie łańcucha dowodzenia w tym kluczowym czasie – mówił przedstawiciel Ruchu Pięciu Gwiazd. 

Crosetto odpierając zarzuty stwierdził, że wydarzeń weekendowych na Bliskim Wschodzie nie mógł przewidzieć, a polityczny spór o jego obecność w Dubaju nazwał „absurdalnym”. Premier Giorgia Meloni broniła swojego ministra, przekonując że mimo pobytu w Dubaju nadal realizował swoje obowiązki. 

Włoski rząd zaczyna ewakuację obywateli z Bliskiego Wschodu

Tymczasem włoski rząd poinformował we wtorek, że pracuje „non stop”, by pomóc obywatelom kraju, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. 

We wtorek dwa samoloty (w tym m.in. jeden z Omanu) mają przewieźć do Rzymu ok. 300 osób, a kolejny, który wystartuje z Abu Zabi, zabierze do Mediolanu ok. 200 osób. We wtorek po południu dwa kolejne samoloty z Abu Zabi mają polecieć do Mediolanu i Rzymu, a kolejny samolot z Omanu poleci do Włoch w środę. 

