Ostatecznie Crosetto wrócił do Włoch samolotem wojskowym w niedzielę, co wywołało krytykę opozycji, ponieważ w tym samym czasie wielu obywateli Włoch nie może wrócić do ojczyzny z Bliskiego Wschodu.

Crosetto był we Włoszech z przyczyn osobistych, wraz z rodziną. Opozycja chce, by minister zapłacił za lot samolotu, którym wrócił do kraju, trzykrotnie tyle, ile lot ten kosztował – podaje agencja ANSA. Ponadto włoski rząd jest krytykowany przez opozycję za to, że nie wiedział, kiedy rozpoczną się ataki (mimo że ataków dokonują m.in. USA, sojusznik Włoch z NATO).

Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) domaga się, by minister przedstawił w parlamencie wyjaśnienia. Wezwał też ministra obrony do rezygnacji.

– To szokujący incydent, który wymaga poważnej refleksji – powiedział zastępca przewodniczącego M5S Stefano Patuanelli, zanim jeszcze Crosetto wrócił do kraju.