Władimir Putin zdecydował. Jest nowy ambasador Rosji w Polsce

Władimir Putin mianował nowego ambasadora Rosji w Polsce. Stanowisko, które wcześniej piastował Siergiej Andriejew, obejmie teraz Gieorgij Michno, pracownik rosyjskiego MSZ.

Publikacja: 03.03.2026 13:30

Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov

Jakub Czermiński

Informacja o decyzji Władimira Putina została we wtorek opublikowana w oficjalnym rosyjskim serwisie poświęconym aktom prawnym. „Mianować Gieorgija Wiktorowicza Michnę ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej” – głosi datowany na 3 marca dekret.

O tym, że to Michno obejmie rosyjską placówkę w Polsce media w Rosji informowały już pod koniec lipca 2025 r., jednak wówczas odpowiedni dekret szybko zniknął z rosyjskiego rządowego serwisu internetowego, bez wyjaśnienia, a agencje TASS i RIA Nowosti wycofały swoje depesze na temat nominacji.

Gieorgij Michno zastąpi Siergieja Andriejewa

Poprzednim ambasadorem Rosji w Polsce był Siergiej Andriejew. W połowie lipca 2025 r. w rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia, według których dyplomata miał zostać w niedługim czasie odwołany. Według tych źródeł, nowy ambasador Rosji miał objąć placówkę w Warszawie we wrześniu.

Siergiej Andriejew rozpoczął sprawowanie urzędu ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce w sierpniu 2014 r. To absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który pracę w rosyjskim MSZ rozpoczął w 1980 r. W latach 90. Andriejew był radcą ambasady Rosji w Portugalii, później obejmował samodzielne placówki – w latach 1999–2002 był ambasadorem w Angoli (akredytowanym także w Demokratycznej Republice Wysp Św. Tomasza i Książęcej), zaś w latach 2006–2010 – był ambasadorem w Norwegii.

Andriejew pełnił także funkcję dyrektora Sekretariatu Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, był członkiem Kolegium MSZ Rosji.

Ambasador Rosji oblany czerwoną substancją

O ambasadorze Rosji w Polsce zrobiło się głośno w związku z incydentem, do którego doszło 9 maja 2022 r. W związku z obchodzonym w Rosji Dniem Zwycięstwa Siergiej Andriejew chciał tego dnia złożyć kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Dyplomata został zaatakowany słownie przez demonstrantów, protestujących przeciw wojnie Rosji z Ukrainą.

Ukraińska dziennikarka Iryna Zemliana oblała Andriejewa czerwoną substancją. – Ma pan na sobie krew – rozległy się okrzyki. – Mam na sobie syrop – odpowiadał Andriejew. Po chwili wraz z delegacją, w asyście policji i przy akompaniamencie okrzyków „hańba!” i „faszyści!” ewakuował się z cmentarza samochodem.

Obecna na miejscu policja nie zatrzymała Ukrainki, a później Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie dotyczące publicznego znieważenia przedstawiciela dyplomacji Federacji Rosyjskiej.

W grudniu Władimir Putin zdecydował, że Siergiej Andriejew zostanie ambasadorem na Słowacji.

Kim jest nowy ambasador Rosji w Polsce?

Gieorgij Michno urodził się 9 listopada 1972 r., ma 53 lata. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa. Pełnił funkcję kierownika wydziału w Departamencie Współpracy Paneuropejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji oraz zastępcy stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Michno kierował także Departamentem Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.

Gieorgij Michno został odznaczony medalem „Za zasługi dla ojczyzny” II stopnia (2019), otrzymał list honorowy (2016) oraz dwa podziękowania od prezydenta Rosji (w 2010 i 2017 r.).

Źródło: rp.pl

