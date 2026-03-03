Informacja o decyzji Władimira Putina została we wtorek opublikowana w oficjalnym rosyjskim serwisie poświęconym aktom prawnym. „Mianować Gieorgija Wiktorowicza Michnę ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej” – głosi datowany na 3 marca dekret.

O tym, że to Michno obejmie rosyjską placówkę w Polsce media w Rosji informowały już pod koniec lipca 2025 r., jednak wówczas odpowiedni dekret szybko zniknął z rosyjskiego rządowego serwisu internetowego, bez wyjaśnienia, a agencje TASS i RIA Nowosti wycofały swoje depesze na temat nominacji.

Gieorgij Michno zastąpi Siergieja Andriejewa

Poprzednim ambasadorem Rosji w Polsce był Siergiej Andriejew. W połowie lipca 2025 r. w rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia, według których dyplomata miał zostać w niedługim czasie odwołany. Według tych źródeł, nowy ambasador Rosji miał objąć placówkę w Warszawie we wrześniu.

Siergiej Andriejew rozpoczął sprawowanie urzędu ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce w sierpniu 2014 r. To absolwent Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, który pracę w rosyjskim MSZ rozpoczął w 1980 r. W latach 90. Andriejew był radcą ambasady Rosji w Portugalii, później obejmował samodzielne placówki – w latach 1999–2002 był ambasadorem w Angoli (akredytowanym także w Demokratycznej Republice Wysp Św. Tomasza i Książęcej), zaś w latach 2006–2010 – był ambasadorem w Norwegii.