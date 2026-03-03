Akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Pszczynie
Przypomnijmy, że kobieta zmarła we wrześniu 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, do którego trafiła w 22 tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia pacjentki lekarze nie zdecydowali się na terminację ciąży. Kobieta zmarła w szpitalu, w wyniku wstrząsu septycznego. Osierociła kilkuletnie dziecko. Szpital zapewniał, że zrobił wszystko, aby uratować pacjentkę, ale przeprowadzone kontrole i śledztwo wykazały liczne nieprawidłowości.
W marcu 2025 r. Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach orzekł wobec trzech lekarzy, którzy zajmowali się kobietą kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Wobec jednego z lekarzy na pięć lat, a wobec dwóch pozostałych na dwa lata. Jednocześnie przed Sądem Rejonowym w Pszczynie toczył się proces karny w tej sprawie. Prokuratura oskarżyła lekarzy o nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie pomocy (art. 162 i 165 kodeksu karnego).
Wyrok zapadł w lipcu ub.r. Lekarz ginekolog-położnik Andrzej P. został skazany na rok i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Otrzymał również zakaz wykonywania zawodu przez sześć lat.
Krzysztof P. – zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, który zastępował ordynatora tego oddziału – usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę, zakaz wykonywania zawodu na cztery lata i nakaz wystosowania przeprosin.
Natomiast Michał M. ginekolog-położnik pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć pszczyńskiego szpitala został skazany na rok i trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd zakazał mu też wykonywania zawodu przez sześć lat.
Od tego wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura. We wtorek 3 marca Sąd Okręgowy w Katowicach częściowo zmienił wyrok, uwzględniając apelację prokuratury. Wobec Krzysztofa P., który zastępował ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala, Sąd orzekł karę bezwzględnego więzienia (sąd rejonowy wymierzył mu karę w zawieszeniu).
Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Wyrok jest prawomocny.
Czytaj więcej
W czwartek Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłosił wyrok w procesie trzech lekarzy, którzy w 2021 r. w S...
Przypomnijmy, iż śmierć kobiety wywołała w kraju falę protestów przeciwko bardziej restrykcyjnemu prawu aborcyjnemu pod hasłem „Ani jednej więcej”. Jednoznacznie wiązano ją z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2020 r. zaostrzył prawo. Na bezczynność lekarzy związaną z wyrokiem TK wskazywała rodzina (m.in. na podstawie wymienianych z Izabelą SMS-ów).
Jak pisaliśmy jednak na łamach rp.pl, według prokuratury wyrok Trybunału nie miał żadnego wpływu na postępowanie lekarzy, którzy nie udzielili pomocy ciężarnej. Co ważne, oni sami w składanych wyjaśnieniach nie podnosili go w swojej obronie, nie robili tego również ich obrońcy.
Z orzeczenia TK wynika, że aborcji nie można dokonać w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wciąż jednak utrzymany jest przepis dopuszczający aborcję, by ratować życie matki – tego Trybunał nie zmienił.
Czytaj więcej
Antyaborcyjny wyrok TK nie miał związku z zaniedbaniami lekarzy, którzy nie udzielili pomocy cięż...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał wyrok, który ma istotne znaczenie dla kierowców, korzystającyc...
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zr...
Prawo ma regulować maksymalne stawki pośredników nieruchomości. Nie będą już mogli brać prowizji jedocześnie od...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas