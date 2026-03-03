Przypomnijmy, że kobieta zmarła we wrześniu 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, do którego trafiła w 22 tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia pacjentki lekarze nie zdecydowali się na terminację ciąży. Kobieta zmarła w szpitalu, w wyniku wstrząsu septycznego. Osierociła kilkuletnie dziecko. Szpital zapewniał, że zrobił wszystko, aby uratować pacjentkę, ale przeprowadzone kontrole i śledztwo wykazały liczne nieprawidłowości.

W marcu 2025 r. Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach orzekł wobec trzech lekarzy, którzy zajmowali się kobietą kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Wobec jednego z lekarzy na pięć lat, a wobec dwóch pozostałych na dwa lata. Jednocześnie przed Sądem Rejonowym w Pszczynie toczył się proces karny w tej sprawie. Prokuratura oskarżyła lekarzy o nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie pomocy (art. 162 i 165 kodeksu karnego).

Sąd Okręgowy w Katowicach częściowo zmienił wyrok sądu rejonowego

Wyrok zapadł w lipcu ub.r. Lekarz ginekolog-położnik Andrzej P. został skazany na rok i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Otrzymał również zakaz wykonywania zawodu przez sześć lat.

Krzysztof P. – zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, który zastępował ordynatora tego oddziału – usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę, zakaz wykonywania zawodu na cztery lata i nakaz wystosowania przeprosin.

Natomiast Michał M. ginekolog-położnik pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć pszczyńskiego szpitala został skazany na rok i trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd zakazał mu też wykonywania zawodu przez sześć lat.