Śmierć ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Jest prawomocny wyrok sądu

Trzech lekarzy, którzy w 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie zajmowali się 30-letnią ciężarną Izabelą zostało prawomocnie skazanych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Aktualizacja: 03.03.2026 14:50 Publikacja: 03.03.2026 14:24

Akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Mateusz Adamski

Przypomnijmy, że kobieta zmarła we wrześniu 2021 r. w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, do którego trafiła w 22 tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia pacjentki lekarze nie zdecydowali się na terminację ciąży. Kobieta zmarła w szpitalu, w wyniku wstrząsu septycznego. Osierociła kilkuletnie dziecko. Szpital zapewniał, że zrobił wszystko, aby uratować pacjentkę, ale przeprowadzone kontrole i śledztwo wykazały liczne nieprawidłowości.

W marcu 2025 r. Okręgowy Sąd Lekarski w Katowicach orzekł wobec trzech lekarzy, którzy zajmowali się kobietą kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Wobec jednego z lekarzy na pięć lat, a wobec dwóch pozostałych na dwa lata. Jednocześnie przed Sądem Rejonowym w Pszczynie toczył się proces karny w tej sprawie. Prokuratura oskarżyła lekarzy o nieumyślne spowodowanie śmierci, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenie pomocy (art. 162 i 165 kodeksu karnego).

Sąd Okręgowy w Katowicach częściowo zmienił wyrok sądu rejonowego

Wyrok zapadł w lipcu ub.r. Lekarz ginekolog-położnik Andrzej P. został skazany na rok i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Otrzymał również zakaz wykonywania zawodu przez sześć lat.

Krzysztof P. – zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, który zastępował ordynatora tego oddziału – usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę, zakaz wykonywania zawodu na cztery lata i nakaz wystosowania przeprosin.

Natomiast Michał M. ginekolog-położnik pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć pszczyńskiego szpitala został skazany na rok i trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd zakazał mu też wykonywania zawodu przez sześć lat.

Od tego wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i prokuratura. We wtorek 3 marca Sąd Okręgowy w Katowicach częściowo zmienił wyrok, uwzględniając apelację prokuratury. Wobec Krzysztofa P., który zastępował ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala, Sąd orzekł karę bezwzględnego więzienia (sąd rejonowy wymierzył mu karę w zawieszeniu).

Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Wyrok jest prawomocny.

Śmierć Izabeli z Pszczyny a wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Przypomnijmy, iż śmierć kobiety wywołała w kraju falę protestów przeciwko bardziej restrykcyjnemu prawu aborcyjnemu pod hasłem „Ani jednej więcej”. Jednoznacznie wiązano ją z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2020 r. zaostrzył prawo. Na bezczynność lekarzy związaną z wyrokiem TK wskazywała rodzina (m.in. na podstawie wymienianych z Izabelą SMS-ów).

Jak pisaliśmy jednak na łamach rp.pl, według prokuratury wyrok Trybunału nie miał żadnego wpływu na postępowanie lekarzy, którzy nie udzielili pomocy ciężarnej. Co ważne, oni sami w składanych wyjaśnieniach nie podnosili go w swojej obronie, nie robili tego również ich obrońcy.

Z orzeczenia TK wynika, że aborcji nie można dokonać w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wciąż jednak utrzymany jest przepis dopuszczający aborcję, by ratować życie matki – tego Trybunał nie zmienił.

