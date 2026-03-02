„Prokurator referent podjął decyzję o zmianie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania poprzez jego uchylenie i zastosowanie wobec podejrzanego Marcina J. poręczenia majątkowego w wysokości 30.000 zł. (trzydziestu tysięcy złotych), dozoru policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa w Komendzie Powiatowej Policji raz w tygodniu i zakazem kontaktowania się osobistego jak i za pośrednictwem środków teleinformatycznych z pokrzywdzoną i świadkami. Prokurator zastosował także wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju” – przekazał w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.
Przypomnijmy, że jeszcze na początku lutego prokuratura wnosiła o oddalenie zażalenia obrońców policjanta na areszt tymczasowy, argumentując, że nadal istnieje obawa matactwa z jego strony. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał więc w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Piasecznie z 5 stycznia 2026 r. o zastosowaniu aresztu na trzy miesiące od daty zatrzymania.
Czytaj więcej
Około 1,5 promila alkoholu miał policjant Marcin J. po pięciu godzinach od zgwałcenia młodej podw...
"Na obecnym etapie postępowania przeprowadzono szereg czynności dowodowych, w tym w szczególności przesłuchano wszystkich kluczowych dla postępowania świadków. Referent sprawy uznał więc, iż ustały przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania dla zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa i wystarczającym środkiem zapobiegawczym będzie zastosowanie w stosunku do Marcina J. środków wolnościowych. Naruszenie któregokolwiek z obowiązków związanych ze stosowaniem tych środków, tj. poręczenia majątkowego, dozoru i zakazu opuszczania kraju, może skutkować zmianą środków zapobiegawczych na środek surowszy" - wyjaśnia prokurator Piotr Antoni Skiba.
Prok. Skiba poinformował też, że w śledztwie przesłuchano dotychczas 28 świadków, w tym 6 osób dwukrotnie.
„Materiał dowodowy został przez prokuratora zweryfikowany i nie potwierdza takiego przebiegu i okoliczności zdarzenia objętego śledztwem jak przedstawiały to niektóre media bezpośrednio po zdarzeniu” - ujawnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Dodał, że decyzja co do terminu i sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego w sprawie zarzutów wobec Marcina J. zostanie podjęta po uzyskaniu kompletnych materiałów z oględzin nośników informatycznych, mających istotne znaczenie w sprawie.
Pokrzywdzonej funkcjonariuszce i jej pełnomocnikowi przysługuje zażalenie do sądu na decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztowania oraz zastosowanie innych środków zapobiegawczych.
Czytaj więcej
Natychmiastowe zatrzymanie, przeszukanie, zabezpieczenie śladów – tak powinno wyglądać działanie...
Jak informowaliśmy na rp.pl, do zgwałcenia 22-letniej policjantki miało dojść w nocy z 2 na 3 stycznia w gabinecie dowódcy 9. kompanii Oddziału Prewencji Policji w Piasecznie. Po zakrapianej alkoholem imprezie 41-letni Marcin J. miał wyprosić kolegów z gabinetu i został sam na sam z młodą funkcjonariuszką. Słysząc krzyki kobiety, inni policjanci z kompanii zaczęli się dobijać do drzwi, aż J. je otworzył.
Zgłoszenie o gwałcie wpłynęło do dyżurnego Oddziału Prewencji Policji o godz. 5.30. Funkcjonariusz został zatrzymany, a poszkodowana kobieta została objęta opieką psychologa. O godz. 8.15, blisko pięć godzin po domniemanym gwałcie, Marcin J. został przebadany na obecność alkoholu po raz pierwszy – miał ok. 1,5 promila alkoholu. W dwóch kolejnych testach stężenie spadało.
Marcin J. usłyszał zarzut gwałtu oraz doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się „innej czynności seksualnej”. Za pierwsze z przestępstw grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, za drugie – do ośmiu lat.
W przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie ma podstawy prawnej dla odmowy urzędowego ogłoszenia wyroku Tr...
Rząd planuje zmianę zasad dotyczących usuwania azbestu. Nowe przepisy mają uprościć związane z tym procedury. Zr...
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), który...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas