04:48 W ataku dronów na Sumy ucierpiała tamtejsza cerkiew

Cerkiew Spotkania Pańskiego w Sumach została uszkodzona w wyniku ataku drona. Jak informuje Ukraińska Cerkiew Prawosławna w ataku zniszczone zostało ogrodzenie świątyni.

04:46 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie z ataku dronów na dwa rosyjskie czołgi

Nagranie wykonano w obwodzie donieckim, w rejonie Torećka.

04:42 Ukraiński wywiad wojskowy przechwycił rozmowę rosyjskiego żołnierza świadczącą o tym, że rosyjscy dowódcy każą wykonywać zadania bojowe rannym żołnierzom

Z przechwyconej rozmowy wynika, że żołnierze cierpią z powodu odmrożeń i ran, a ich dowódca – mimo to – nakazuje im dalsze wykonywanie postawionych zadań. „Przechwycona rozmowa po raz kolejny pokazuje całkowity brak szacunku dla życia i zdrowia rosyjskiego personelu wojskowego” - podkreśla ukraiński wywiad wojskowy.

04:40 Krzywy Róg celem nocnego ataku rosyjskich dronów

W mieście rozległy się eksplozje. Wcześniej stojący na czele władz miasta Ołeksandr Wikuł informował o pięciu dronach lecących w stronę Krzywego Rogu.

04:37 Uczestnicy wojny na Ukrainie uczą dzieci w rosyjskich szkołach obsługi dronów

Informacje takie przekazuje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Jak czytamy w jej komunikacie jest to dowód na „postępującą militaryzację edukacji szkolnej w Rosji”. „Dzieci są uczone obsługi dronów bojowych pod okiem personelu wojskowego, uczestników wojny przeciw Ukrainie” - podkreśla ukraiński wywiad dodając, że jest to element realizacji programu edukacji na szczeblu całej Federacji Rosyjskiej. W obwodzie kurskim, graniczącym z Ukrainą, takie lekcje rozpoczęły się już w 23 szkołach – wynika z informacji przekazywanych przez Ukraińców.

04:35 Rosjanie informują, że w niedzielę wieczorem strącili 57 ukraińskich dronów

Między 20.00 a 23.00 czasu moskiewskiego drony były strącane nad Morzem Czarnym (18), okupowanym Krymem (15), Morzem Azowskim (9), obwodem briańskim (8), obwodem kurskim (5), obwodem biełgorodzkim (1) i Krajem Krasnodarskim (1).

04:33 Rosjanie rozpoczynają ewakuację swoich obywateli z Izraela

Specjalny samolot wysłany przez rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ewakuuje w poniedziałek 84 osoby, które dostały się z Izraela, drogą lądową, do egipskiego Szarm el-Szejk. W grupie tej są przede wszystkim rosyjscy dyplomaci i członkowie ich rodzin. Do Rosji wrócą na pokładzie samolotu Ił-76. Ewakuacja jest związana z rozpoczęciem przez USA i Izrael ataków powietrznych na Iran i odwetowymi atakami Iranu m.in. na Izrael.

04:27 Sześć bloków mieszkalnych i pięć domów jednorodzinnych uszkodzonych w ataku dronów na Nowrosyjsk

O ataku informują władze Kraju Krasnodarskiego. W zaatakowanych budynkach uszkodzone zostały dachy i okna. W dwóch miejscach doszło do pożarów. Władze Kraju Krasnodarskiego informują o jednej osobie lekko rannej w ataku drona. W internecie pojawiają się informacje, że celem ataku na Noworosyjsk był tamtejszy terminal naftowy.

04:26 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1467 dniu wojny

