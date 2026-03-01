Lotniskowiec USS Abraham Lincoln Marynarki Wojennej USA oraz niszczyciel rakietowy USS Frank E. Petersen Jr.
Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) odniosło się w mediach społecznościowych do doniesień mówiących o tym, że Iran – w ramach działań odwetowych po atakach USA i Izraela – trafił rakietą balistyczną w amerykański lotniskowiec. Poinformowano także o żołnierzach Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, którzy ucierpieli podczas operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”.
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) – jeden z kluczowych filarów irańskiego systemu władzy, odgrywający centralną rolę w polityce bezpieczeństwa państwa – twierdzi, że w kierunku amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln wystrzelono cztery pociski balistyczne. To – jak podkreślono – część działań odwetowych po atakach USA i Izraela. Media podawały także, że okręt został „trafiony”. „Dzięki znakomitym działaniom sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu, amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został ostrzelany czterema pociskami balistycznymi. Ląd i morze staną się cmentarzyskiem terrorystów” — przekazała irańska telewizja państwowa. Dotychczas nie zostało to jednak potwierdzone przez żadne niezależne źródło.
Doniesieniom IRGC stanowczo zaprzecza Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), które odniosło się do sprawy w mediach społecznościowych. „Iran twierdzi, że uderzył rakietami balistycznymi USS Abraham Lincoln. KŁAMSTWO” – pokreślono we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Jak zapewnia CENTCOM, „Lincoln nie został trafiony.”. „Wystrzelone pociski nawet się nie zbliżyły. Lincoln nadal startuje samolotami w ramach kampanii CENTCOM, nieustająco wspierając obronę narodu amerykańskiego poprzez eliminowanie zagrożeń ze strony reżimu irańskiego” – wskazano.
Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) opublikowało w sieci także wpis, w którym poinformowało o amerykańskich żołnierzach, którzy ucierpieli podczas nazywanej przez USA operacji „Epicka Furia”.
Jak przekazano, według stanu na godzinę 9:30 czasu wschodniego (godz. 15.30 w Polsce) 1 marca, w ramach operacji „Epicka Furia”, „trzech żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych poległo w walce, a pięciu odniosło ciężkie rany”. „Kilku innych doznało niegroźnych obrażeń od odłamków oraz wstrząśnień mózgu – obecnie przechodzą procedurę powrotu do służby. Główne działania bojowe trwają, a nasze działania odwetowe są kontynuowane” – czytamy.
CENTCOM zaznacza, że sytuacja pozostaje dynamiczna. „Dlatego z szacunku dla rodzin powstrzymamy się od przekazywania dodatkowych informacji, w tym ujawnienia tożsamości poległych żołnierzy, do upływu 24 godzin od momentu powiadomienia najbliższych krewnych” – przekazano.
W niedzielę – kiedy doszło do ataku Izraela i USA na Iran – CENCTOM informowało, że podczas operacji nie poległ żaden amerykański żołnierz.
W ramach operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”, a przez Izrael „Ryczący Lew”, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.
W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku
Irańskie media podały, że amerykańskie bomby spadły na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie w południowym Iranie. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło tam 148 osób, w tym ok. 120 dzieci.
