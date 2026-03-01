Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są źródła doniesień o ataku na lotniskowiec USS Abraham Lincoln?

Czy Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) potwierdza informacje o trafieniu lotniskowca przez Iran?

Jaka jest aktualna sytuacja żołnierzy amerykańskich po operacji „Epicka Furia”?

Jakie działania podjęły USA i Izrael podczas operacji „Epicka Furia” i „Ryczący Lew”?

Jakie są skutki ataków USA i Izraela na cele w Iranie?

Co wydarzyło się w Teheranie w związku z atakami amerykańsko-izraelskimi?

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) odniosło się w mediach społecznościowych do doniesień mówiących o tym, że Iran – w ramach działań odwetowych po atakach USA i Izraela – trafił rakietą balistyczną w amerykański lotniskowiec. Poinformowano także o żołnierzach Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, którzy ucierpieli podczas operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”.

USA: Iran kłamie. Nie trafiono lotniskowca USS Abraham Lincoln

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) – jeden z kluczowych filarów irańskiego systemu władzy, odgrywający centralną rolę w polityce bezpieczeństwa państwa – twierdzi, że w kierunku amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln wystrzelono cztery pociski balistyczne. To – jak podkreślono – część działań odwetowych po atakach USA i Izraela. Media podawały także, że okręt został „trafiony”. „Dzięki znakomitym działaniom sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu, amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został ostrzelany czterema pociskami balistycznymi. Ląd i morze staną się cmentarzyskiem terrorystów” — przekazała irańska telewizja państwowa. Dotychczas nie zostało to jednak potwierdzone przez żadne niezależne źródło.

Doniesieniom IRGC stanowczo zaprzecza Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), które odniosło się do sprawy w mediach społecznościowych. „Iran twierdzi, że uderzył rakietami balistycznymi USS Abraham Lincoln. KŁAMSTWO” – pokreślono we wpisie opublikowanym w serwisie X.