Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Iran trafił rakietą balistyczną w lotniskowiec USS Abraham Lincoln? CENTCOM wydało komunikat

Dowództwo Centralne USA stanowczo zaprzeczyło doniesieniom mówiącym, że lotniskowiec USS Abraham Lincoln został trafiony przez Iran. CENTCOM przekazało także najnowsze informacje o amerykańskich żołnierzach, którzy zostali ranni lub zginęli podczas operacji „Epicka Furia”.

Aktualizacja: 01.03.2026 18:05 Publikacja: 01.03.2026 16:51

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln Marynarki Wojennej USA oraz niszczyciel rakietowy USS Frank E. Pete

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln Marynarki Wojennej USA oraz niszczyciel rakietowy USS Frank E. Petersen Jr.

Foto: REUTERS/U.S. Navy

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są źródła doniesień o ataku na lotniskowiec USS Abraham Lincoln?
  • Czy Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) potwierdza informacje o trafieniu lotniskowca przez Iran?
  • Jaka jest aktualna sytuacja żołnierzy amerykańskich po operacji „Epicka Furia”?
  • Jakie działania podjęły USA i Izrael podczas operacji „Epicka Furia” i „Ryczący Lew”?
  • Jakie są skutki ataków USA i Izraela na cele w Iranie?
  • Co wydarzyło się w Teheranie w związku z atakami amerykańsko-izraelskimi?

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) odniosło się w mediach społecznościowych do doniesień mówiących o tym, że Iran – w ramach działań odwetowych po atakach USA i Izraela – trafił rakietą balistyczną w amerykański lotniskowiec. Poinformowano także o żołnierzach Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, którzy ucierpieli podczas operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”. 

Czytaj więcej

Pojazd sił paramilitarnych na ulicy w Karaczi, w tle widać dym po protestach przed amerykańskim kons
Konflikty zbrojne
Protesty po śmierci Alego Chameneiego. W Karaczi zginęli ludzie

USA: Iran kłamie. Nie trafiono lotniskowca USS Abraham Lincoln

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) – jeden z kluczowych filarów irańskiego systemu władzy, odgrywający centralną rolę w polityce bezpieczeństwa państwa – twierdzi, że w kierunku amerykańskiego lotniskowca USS Abraham Lincoln wystrzelono cztery pociski balistyczne. To – jak podkreślono – część działań odwetowych po atakach USA i Izraela. Media podawały także, że okręt został „trafiony”. „Dzięki znakomitym działaniom sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu, amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został ostrzelany czterema pociskami balistycznymi. Ląd i morze staną się cmentarzyskiem terrorystów” — przekazała irańska telewizja państwowa. Dotychczas nie zostało to jednak potwierdzone przez żadne niezależne źródło.

Doniesieniom IRGC stanowczo zaprzecza Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM), które odniosło się do sprawy w mediach społecznościowych. „Iran twierdzi, że uderzył rakietami balistycznymi USS Abraham Lincoln. KŁAMSTWO” – pokreślono we wpisie opublikowanym w serwisie X. 

Reklama
Reklama

Jak zapewnia CENTCOM, „Lincoln nie został trafiony.”. „Wystrzelone pociski nawet się nie zbliżyły. Lincoln nadal startuje samolotami w ramach kampanii CENTCOM, nieustająco wspierając obronę narodu amerykańskiego poprzez eliminowanie zagrożeń ze strony reżimu irańskiego” – wskazano. 

Czytaj więcej

Zniszczony budynek w Teheranie. Efekt sobotniego ataku Izraela i USA
Konflikty zbrojne
Brytyjski dyplomata: Są cztery scenariusze dla Iranu

Straty wśród amerykańskich żołnierzy podczas operacji „Epicka Furia”

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) opublikowało w sieci także wpis, w którym poinformowało o amerykańskich żołnierzach, którzy ucierpieli podczas nazywanej przez USA operacji „Epicka Furia”.  

Jak przekazano, według stanu na godzinę 9:30 czasu wschodniego (godz. 15.30 w Polsce) 1 marca, w ramach operacji „Epicka Furia”, „trzech żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych poległo w walce, a pięciu odniosło ciężkie rany”. „Kilku innych doznało niegroźnych obrażeń od odłamków oraz wstrząśnień mózgu – obecnie przechodzą procedurę powrotu do służby. Główne działania bojowe trwają, a nasze działania odwetowe są kontynuowane” – czytamy. 

Reklama
Reklama

CENTCOM zaznacza, że sytuacja pozostaje dynamiczna. „Dlatego z szacunku dla rodzin powstrzymamy się od przekazywania dodatkowych informacji, w tym ujawnienia tożsamości poległych żołnierzy, do upływu 24 godzin od momentu powiadomienia najbliższych krewnych” – przekazano. 

W niedzielę – kiedy doszło do ataku Izraela i USA na Iran – CENCTOM informowało, że podczas operacji nie poległ żaden amerykański żołnierz.

Czytaj więcej

Dym nad Teheranem po niedzielnym ataku Izraela i USA
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Co zmienia zabicie irańskiego przywódcy Alego Chameneiego w globalnym porządku. Trzy wnioski

Atak USA i Izraela na Iran. Nie żyje Ali Chamenei

W ramach operacji nazwanej przez USA „Epicka Furia”, a przez Izrael „Ryczący Lew”, amerykańskie i izraelskie rakiety, bomby i drony uderzyły w liczne cele na terenie Islamskiej Republiki Iranu. Atak rozpoczął się w sobotę i ma być kontynuowany. W ramach uderzeń odwetowych Iran wystrzelił rakiety i drony m.in. w kierunku Izraela oraz baz USA w regionie.

W Teheranie zniszczona została rezydencja ajatollaha Alego Chameneiego. Do ataku na siedzibę przywódcy Iranu miało dojść w momencie, gdy trwało spotkanie ajatollaha z najwyższymi dowódcami. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Chamenei został zabity, później śmierć ajatollaha potwierdziły irańskie media. W Iranie ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.

Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku

Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran z 28 lutego 2026 roku

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Irańskie media podały, że amerykańskie bomby spadły na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie w południowym Iranie. Najnowsze doniesienia mówią, że zginęło tam 148 osób, w tym ok. 120 dzieci.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akcja ratunkowa w miejscowości Minab w Iranie, gdzie wojska USA lub Izraela zbombardowały szkołę pod
Konflikty zbrojne
Wojska USA lub Izraela zbombardowały szkołę podstawową w Iranie. Media: Zginęło 120 dzieci
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
W listopadzie sabotażyści wysadzili fragment torów kolejowych na trasie Warszawa-Lublin
Konflikty zbrojne
Narasta fala ataków terrorystycznych Rosji w Europie. Polska głównym celem
Pojazd sił paramilitarnych na ulicy w Karaczi, w tle widać dym po protestach przed amerykańskim kons
Konflikty zbrojne
Protesty po śmierci Alego Chameneiego. W Karaczi zginęli ludzie
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Talibowie w prowincji Momand Dara w Afganistanie
Konflikty zbrojne
Pakistan i talibowie. Bitwa byłych sojuszników w cieniu wielkiej wojny Trumpa
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama