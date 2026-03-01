„Mimo obecnego zaostrzenia sytuacji istnieje obawa, że obecnie pakistańskie władze mogą powtórzyć cykl kapitulacji wobec TTP, a nawet pozwolić im na pewien poziom lokalnej autonomii” – sądzi londyński think tank RUSI. Eksperci uważają, że ustępowanie przed radykalnymi i terrorystycznymi ugrupowaniami do niczego nie prowadzi, poza eskalacją konfliktu z ich strony – ustępstwa bowiem ich rozzuchwalają.

Porozumienie zarówno z nimi, jak i z ich talibańskimi sojusznikami jest jednak bardzo trudne. W czasie ostatnich rozmów pokojowych prowadzonych na przełomie roku w Turcji Pakistańczycy nie mogli porozumieć się z wysłannikami Afganistanu. – Ich delegacja dostawała instrukcje i z Kabulu i z Kandaharu (siedziby duchowego przywódcy talibanu, „Wodza Wiernych” Hibatullaha Achindzadzy–red.). Nie mogli się zdecydować, które polecenia wypełniać – opowiadają Pakistańczycy.

Coraz silniejsze uderzenia z obu stron

Alternatywą jest jednak wojna. Od 2021 roku mniej więcej co sześć miesięcy dochodzi do coraz gwałtowniejszych starć nadgranicznych. Koncentrują się one głównie w rejonie Przełęczy Chajberskiej, najczęściej w okolicach miejscowości Torkham. Od starożytności Przełęcz stanowi drogę łączącą Bliski Wschód z indyjskim subkontynentem. „W tym trudno dostępnym regionie od dawna mają swe bazy różne grupy terrorystyczne, które mogą zawierać sojusze z talibami, pakistańskim wywiadem, innymi siłami zewnętrznymi, ale tak naprawdę nikomu się nie podporządkowują. Kompleks słynnych jaskiń Bora Bora, w których ukrywał się bin Laden po amerykańskim ataku znajduje się w tym rejonie” – opisują region eksperci.

Z biegiem lat początkowe starcia nadgraniczne zaczęły powoli eskalować. W październiku 2025 roku regularne walki armii pakistańskiej z talibami trwały już cały tydzień. Lotnictwo Islamabadu po raz pierwszy zbombardowało wtedy Kabul i kilka innych miejscowości w Afganistanie, celując w bazy TTP. Obecnie lotnicze uderzenia były już skierowane przeciw afgańskim instytucjom rządowym, jak i Kandaharowi. Islamabad wyraźnie sugerował, że jest gotów zniszczyć cały system władzy talibów.

Oni z kolei po raz pierwszy wykonali uderzenia daleko w głąb pakistańskiego terytorium – przy pomocy dronów. – Talibowie dostali te drony z Chin, obiecując że będą zwalczać „Państwo Islamskie” i innych terrorystów – mówi była dziennikarka pakistańska Shama Junejo.

Pakistan wzywa sąsiadów, by wspólnie obalić talibów

Pekin ściśle jednak współpracuje z Pakistanem, pakistańska armia jest obecnie dość uzależniona od dostaw chińskiego uzbrojenia. Ale Chiny chciały też poprzez inwestycje wciągnąć w swą orbitę nowe władze w Kabulu. Mimo bowiem afgańskich zapewnień ich kraj znów staje się przystanią dla różnych ugrupowań terrorystycznych. Co najmniej dwa mogłyby stanowić zagrożenie dla chińskiej prowincji Sinkiang, zamieszkałej przez muzułmańskich Ujgurów.