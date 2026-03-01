Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego loty nad Bliskim Wschodem zostały wstrzymane?

Jak amerykański atak na Iran wpłynął na funkcjonowanie arabskich lotnisk?

Jakie są alternatywne trasy dla przewoźników operujących na trasach wschód-zachód?

W jaki sposób zamknięcie korytarza lotniczego nad Bliskim Wschodem wpłynęło na pasażerów?

Jakie konsekwencje mają irańskie ataki rakietowe na lotniska w regionie?

Jakie długoterminowe skutki mogą mieć obecne wydarzenia dla branży lotniczej?

Szeroki korytarz lotniczy nad Bliskim Wschodem jest zamknięty. Przewoźnikom operującym na trasach wschód–zachód pozostają przeloty nad Kaukazem bądź nad Arabią Saudyjską.

Nikt dzisiaj nie jest w stanie podać, kiedy i w jakim zakresie zostaną wznowione operacje z lotnisk bliskowschodnich. Większość linii lotniczych, które jeszcze w ostatnią sobotę informowały o wstrzymaniu lotów do najbliższej środy, 4 marca, teraz skorygowała komunikaty na „do odwołania”. Jest jednak oczywiste, że śmierć przedstawicieli najwyższych władz w Teheranie rozwścieczy irański rząd. Konflikt może przekształcić się w regularną wojnę.

Irańskie rakiety uderzyły w lotniska państw arabskich

Jedna z rakiet trafiła w lotnisko w Dubaju, drugi co do wielkości port lotniczy na świecie, gdzie w 2025 roku odprawiło się 95 mln pasażerów. W niedzielę, 1 marca, lotnisko musiało zostać ewakuowane i zamknięte, a – jak podało CNN – w ataku irańskich rakiet rannych zostało czterech pracowników.

Zamknięte są także lotniska w Abu Zabi, Katarze, Bahrajnie, Ammanie, Bagdadzie i Damaszku – z powodu obaw przed irańskim odwetem. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie Amerykanie mają swoje bazy wojskowe i to one są teraz celem mało precyzyjnie ukierunkowanych irańskich rakiet.