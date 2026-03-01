Międzynarodowy port lotniczy w Irbilu w północnym Iraku
Szeroki korytarz lotniczy nad Bliskim Wschodem jest zamknięty. Przewoźnikom operującym na trasach wschód–zachód pozostają przeloty nad Kaukazem bądź nad Arabią Saudyjską.
Nikt dzisiaj nie jest w stanie podać, kiedy i w jakim zakresie zostaną wznowione operacje z lotnisk bliskowschodnich. Większość linii lotniczych, które jeszcze w ostatnią sobotę informowały o wstrzymaniu lotów do najbliższej środy, 4 marca, teraz skorygowała komunikaty na „do odwołania”. Jest jednak oczywiste, że śmierć przedstawicieli najwyższych władz w Teheranie rozwścieczy irański rząd. Konflikt może przekształcić się w regularną wojnę.
Jedna z rakiet trafiła w lotnisko w Dubaju, drugi co do wielkości port lotniczy na świecie, gdzie w 2025 roku odprawiło się 95 mln pasażerów. W niedzielę, 1 marca, lotnisko musiało zostać ewakuowane i zamknięte, a – jak podało CNN – w ataku irańskich rakiet rannych zostało czterech pracowników.
Zamknięte są także lotniska w Abu Zabi, Katarze, Bahrajnie, Ammanie, Bagdadzie i Damaszku – z powodu obaw przed irańskim odwetem. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie Amerykanie mają swoje bazy wojskowe i to one są teraz celem mało precyzyjnie ukierunkowanych irańskich rakiet.
W tej sytuacji wszystkim pasażerom, którzy mieli planowane odloty w najbliższych dniach, pozostaje jedynie kontakt z przewoźnikami. W żadnym wypadku nie powinni oni udawać się na lotniska, gdzie może być jeszcze bardziej niebezpiecznie. Zalecenia „trzymania się jak najdalej od lotnisk” wydały także władze Izraela.
Uczerpiał nie tylko Dubaj. Dronami zostało zaatakowane Zayed International Airport w stolicy ZEA – Abu Zabi, drugie kluczowe dla regionu lotnisko. W wyniku tego ataku zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych. Drony uszkodziły także infrastrukturę lotniska w Bahrajnie. Jak czytamy w oświadczeniu portu, „szkody są wyłącznie materialne, nie było ofiar w ludziach”.
Po zablokowaniu transportu ropy i gazu przez Cieśninę Ormuz władze irańskie postanowiły ukarać także sojuszników USA. Obecne wydarzenia na Bliskim Wschodzie dla branży lotniczej mogą być porównywalne jedynie z tragicznymi wydarzeniami w Nowym Jorku i Waszyngtonie we wrześniu 2001 roku, kiedy terroryści z Al-Kaidy zaatakowali samolotami cele w najważniejszych amerykańskich miastach.
Teraz Irańczycy postanowili uderzyć tam, gdzie kraje arabskie zaprzyjaźnione z USA najbardziej boli – w infrastrukturę lotniczą, która kojarzy się z nowoczesnymi i komfortowymi podróżami, a tym krajom pomaga budować bardziej zdywersyfikowaną gospodarkę, nieopartą wyłącznie na eksporcie ropy i gazu.
Lotniska w Dubaju, Dosze i Abu Zabi stały się lotniczymi centrami przesiadkowymi w ruchu między wschodem a zachodem, przede wszystkim między Europą a Azją. Dla linii lotniczych, które po 24 lutego 2022 roku musiały zrezygnować z przelotów nad Rosją i Ukrainą, będzie to kolejne wyzwanie i przeprogramowanie tras przelotu – zwłaszcza w sytuacji, gdy inna przestrzeń powietrzna na trasach wschód–zachód również stała się problematyczna z powodu konfliktu Afganistan–Pakistan. Teraz nowe trasy w tych kierunkach prowadzą przez Cypr, Kair, Dżuddę i Rijad. Oznacza to kolejne wydłużenie czasu podróży oraz większe zużycie paliwa, które z pewnością podrożeje.
Wiadomo także, że ucierpiała już baza hotelowa w Dubaju. Rakiety trafiły w dzielnicę Palm Jumeirah, gdzie zniszczony został hotel Fairmont. W Manamie, stolicy Bahrajnu, irańska rakieta trafiła w jeden z apartamentowców, w którym mieszkania wynajmowali cudzoziemcy.
