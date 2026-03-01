„Samoloty nie powinny znajdować się w tej przestrzeni powietrznej na żadnych trasach przelotowych i na jakichkolwiek wysokościach. Jeśli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację i możliwości jej rozwoju, ryzyko dla lotnictwa cywilnego jest bardzo wysokie” – czytamy w biuletynie EASA.

Samoloty na ziemi. Potężne zakłócenia w rozkładach lotów

LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu do najbliższej środy. – Decyzję o ich wznowieniu podejmiemy zależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja. Ze względu na bezpieczeństwo operacji zawrócony został również samolot lecący z Warszawy do Dubaju – powiedział „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik polskiego przewoźnika.

Sobotni rejs dubajskich linii Emirates z Dubaju wylądował w Warszawie, i to nawet 20 minut przed czasem. Nie wróci jednak do Dubaju zgodnie z planem z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Z kolei poranny rejs Qatar Airways z Dohy do Warszawy początkowo był poważnie opóźniony, a ostatecznie jego przylot odwołano. Odwołane są także wszystkie rejsy do i z Polski linii Air Arabia i Flydubai.

Air France i KLM odwołały wyłącznie połączenia sobotnie, czyli z 28 lutego. British Airways i Iberia zawiesiły rejsy do 3 marca.