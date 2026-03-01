Dym unosi się nad portem kontenerowym Dżabal Ali po irańskim ataku, w następstwie uderzeń Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Ze względu na bezpieczeństwo operacji zamknięta jest przestrzeń powietrzna nie tylko nad Iranem i Izraelem, ale także nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Kuwejtem, Katarem, Omanem i Bahrajnem, gdzie w sobotę, 28 lutego, spadły irańskie rakiety, które miały trafić w amerykańskie bazy wojskowe w tych krajach.
Lotnisko w stolicy Kataru, Dosze, jest ważnym centrum przesiadkowym na Bliskim Wschodzie w podróżach między Europą a Azją.
Europejski regulator rynku lotniczego, EASA, wydał biuletyn informacyjny dla przewoźników operujących w strefach konfliktu, w którym ostrzega ich, aby podczas operacji lotniczych w tym regionie wykazali się wyjątkową ostrożnością z powodu interwencji wojskowej i możliwych akcji odwetowych.
„Samoloty nie powinny znajdować się w tej przestrzeni powietrznej na żadnych trasach przelotowych i na jakichkolwiek wysokościach. Jeśli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację i możliwości jej rozwoju, ryzyko dla lotnictwa cywilnego jest bardzo wysokie” – czytamy w biuletynie EASA.
LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu do najbliższej środy. – Decyzję o ich wznowieniu podejmiemy zależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja. Ze względu na bezpieczeństwo operacji zawrócony został również samolot lecący z Warszawy do Dubaju – powiedział „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik polskiego przewoźnika.
Sobotni rejs dubajskich linii Emirates z Dubaju wylądował w Warszawie, i to nawet 20 minut przed czasem. Nie wróci jednak do Dubaju zgodnie z planem z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Z kolei poranny rejs Qatar Airways z Dohy do Warszawy początkowo był poważnie opóźniony, a ostatecznie jego przylot odwołano. Odwołane są także wszystkie rejsy do i z Polski linii Air Arabia i Flydubai.
Air France i KLM odwołały wyłącznie połączenia sobotnie, czyli z 28 lutego. British Airways i Iberia zawiesiły rejsy do 3 marca.
„Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do 7 marca włącznie. Linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej. Decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach” – mówił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.
Zrzut ekranu z telefonu komórkowego pokazuje alert Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kataru, w którym zaleca się mieszkańcom pozostanie w domach i unikanie wychodzenia na zewnątrz, chyba że jest to konieczne, Doha, Katar, 28 lutego 2026 roku
Podobną decyzję podjęły linie z Grupy Lufthansy, które do 7 marca nie polecą nie tylko do Izraela, ale także do Bejrutu i Omanu.
Ostrożnością wykazały się również Turkish Airlines, które mają rozbudowaną siatkę połączeń w tym regionie. Do najbliższego poniedziałku, z opcją przedłużenia, odwołały wszystkie loty nie tylko do Izraela i Iranu, ale także do Syrii, Iraku i Jordanii. Loty na Bliski Wschód odwołały również wszystkie linie indyjskie.
W najbliższych dniach trzeba się także liczyć z opóźnieniami w lotach z Europy do Azji, których trasy przelotowe prowadziły przez Bliski Wschód. Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja. Kilka dni temu władze irańskie zapowiadały, że „ich odpowiedź na jakąkolwiek zagraniczną agresję będzie zdecydowana”. Na razie ostrzelały rakietami amerykańskie bazy w regionie.
