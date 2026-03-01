9000 zł pensji minimalnej dla psychologów? Ministerstwo chce przesunąć termin podwyżki

Psycholog
Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla psychologów w 2026 roku
Wysokość podwyżek dla pracowników publicznych podmiotów leczniczych uzależniona jest m.in. od średniej płacy w gospodarce w poprzednim roku. Prezes GUS ogłosił, że wyniosła ona 8903,56 zł. W oparciu o te dane wiadomo, jak od lipca będą kształtować się minimalne pensje dla pracowników publicznej ochrony zdrowia, w tym również psychologów.
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby podwyżki w ochronie zdrowia, począwszy od 2027 r., były wypłacane...
Zgodnie z ustawowym mechanizmem, w przypadku psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2026 roku (ustawa zakłada coroczną waloryzację właśnie 1 lipca) minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć:
Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak znowelizować ustawę o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych i proponuje zamrożenie w tym roku pensji. Podwyżki miałyby nastąpić dopiero od stycznia.
- Z uwagi na konieczne oszczędności resort chce zamrożenia w tym roku minimalnych płac oraz obniżenia dynamiki ich wzrostu. Podwyżki powiązane miałyby być już nie z przeciętnym wynagrodzeniem, a ze sferą budżetową (ok. 3 proc. wzrostu). Przy dotychczasowym powiązaniu ze średnią tegoroczna podwyżka wynosiłaby 8,82 proc. W poprzednim roku było to ponad 14 proc. - przypomina portal.
„Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stawiamy sprawę jasno: będziemy zaciekle walczyć o utrzymanie tego mechanizmu. Nie pozwolimy na żadne próby »zamrażania« wskaźników czy manipulowania przy ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego” – zapowiada OZZP w mediach społecznościowych.
Rozmowy o dalszym losie ustawy o wynagrodzeniach mają się odbyć 18 lutego podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.
Czytaj więcej: 9081,63 zł brutto minimum. Od 1 lipca zarobki psychologów w górę. "Będziemy zaciekle walczyć"
