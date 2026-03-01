Reklama

9000 zł pensji minimalnej dla psychologów? Ministerstwo chce przesunąć termin podwyżki

Podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia budzą kontrowersje. Ministerstwo Zdrowia chce przesunąć termin waloryzacji. W przypadku psychologów pensje miałyby wzrosnąć do 9081,63 zł brutto. Teraz jednak wyczekiwany przez nich termin stanął pod znakiem zapytania. O szczegółach informuje portal Rynek Zdrowia.

Aktualizacja: 01.03.2026 09:33 Publikacja: 27.02.2026 19:41

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla psychologów w 2026 roku

Psycholog

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla psychologów w 2026 roku

Foto: Roman Fenton

Anna Rogalska

Wysokość podwyżek dla pracowników publicznych podmiotów leczniczych uzależniona jest m.in. od średniej płacy w gospodarce w poprzednim roku. Prezes GUS ogłosił, że wyniosła ona 8903,56 zł. W oparciu o te dane wiadomo, jak od lipca będą kształtować się minimalne pensje dla pracowników publicznej ochrony zdrowia, w tym również psychologów.

Czytaj więcej

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka mówi, że przesunięcie podwyżek z lipca na styczeń pozwoli na le
Zdrowie
Wiceminister o podwyżkach w ochronie zdrowia: Wszyscy muszą przemyśleć na chłodno

Jakie podwyżki dla psychologów w 2026 roku?

Zgodnie z ustawowym mechanizmem, w przypadku psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2026 roku (ustawa zakłada coroczną waloryzację właśnie 1 lipca) minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć:

  • Psycholog (współczynnik 1,02): wynagrodzenie wzrośnie do 9 081,63 zł brutto, czyli o 736,28 zł w stosunku do roku 2025.
  • Specjalista psychologii klinicznej (współczynnik 1,29): wynagrodzenie wzrośnie do 11 485,59 zł brutto. Podwyżka wyniesie 931,17 zł w stosunku do roku 2025

Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia zamierza jednak znowelizować ustawę o minimalnych płacach w podmiotach leczniczych i proponuje zamrożenie w tym roku pensji. Podwyżki miałyby nastąpić dopiero od stycznia. 

Reklama
Reklama

- Z uwagi na konieczne oszczędności resort chce zamrożenia w tym roku minimalnych płac oraz obniżenia dynamiki ich wzrostu. Podwyżki powiązane miałyby być już nie z przeciętnym wynagrodzeniem, a ze sferą budżetową (ok. 3 proc. wzrostu). Przy dotychczasowym powiązaniu ze średnią tegoroczna podwyżka wynosiłaby 8,82 proc. W poprzednim roku było to ponad 14 proc. - przypomina portal.

„Jako Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stawiamy sprawę jasno: będziemy zaciekle walczyć o utrzymanie tego mechanizmu. Nie pozwolimy na żadne próby »zamrażania« wskaźników czy manipulowania przy ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego” – zapowiada OZZP w mediach społecznościowych. 

Rozmowy o dalszym losie ustawy o wynagrodzeniach mają się odbyć 18 lutego podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Czytaj więcej: 9081,63 zł brutto minimum. Od 1 lipca zarobki psychologów w górę. "Będziemy zaciekle walczyć"

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Badania na zwierzętach wykazały, że kofeina może obniżać stan zapalny w mózgu
Zdrowie
Kawa pomaga walczyć z lękiem? Odkryto nowe właściwości kofeiny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Zmiana czasu na letni 2026. W tym roku wcześniej przestawimy zegarki
Zdrowie
Zmiana czasu na letni 2026. W tym roku wcześniej przestawimy zegarki
Naukowcy przebadali grupę 100-latków, by poznać sekret ich długowieczności
Zdrowie
Naukowcy sprawdzili, jaki jest sekret długowieczności stulatków. Co odkryli?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Czy berberyna jest odpowiednikiem ozempicu i może pomóc w zrzuceniu wagi?
Zdrowie
Mówią, że to naturalny Ozempic. Naukowcy tłumaczą, czy to hit, czy mit
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama